Dal 21 febbraio, via al “PrimaFestival” su Rai 1

Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai 1 torna “PrimaFestival”, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna il pubblico verso il Festival di Sanremo, raccontandone l’atmosfera, le notizie e i retroscena a pochi passi dal Teatro Ariston.

Alla guida del racconto un trio inedito, ma già affiatato: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Tre personalità diverse, tre sguardi complementari, un solo obiettivo: portare gli spettatori dentro il Festival, prima ancora che si accendano le luci del palco. A coordinarle c’è Carlo Conti, in un gioco narrativo leggero che richiama con ironia l’idea delle “Angels” guidate dal loro “Charlie”.

Ogni sera, in pochi minuti di grande dinamismo, “PrimaFestival” alterna collegamenti, backstage, curiosità, anticipazioni in diretta da Sanremo, mescolando informazione e intrattenimento con un tono pop, brillante e contemporaneo. E lunedì 23 febbraio “PrimaFestival” sarà l’unico testimone della sfilata dei 30 cantanti in gara, in diretta dal carpet dell’Ariston.

“PrimaFestival” 2026 è un pre-show brillante e ritmato, capace di unire leggerezza, ironia e contenuto, diventando ogni giorno la porta d’ingresso al mondo di Sanremo.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi