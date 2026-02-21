Niccolò Fabi e Daniele Silvestri al Festival Tener-a-Mente

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Tra i migliori cantautori italiani, pluripremiato per il suo talento nel mescolare acrobazie linguistiche e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, dopo il tutto esaurito del 2021 torna sul palco vista-lago del Vittoriale Daniele Silvestri, protagonista di un attesissimo live acustico sabato 4 luglio.

Ma nel segno della grande musica d’autore Tener-a-mente annuncia anche il ritorno di un altro protagonista indiscusso del panorama musicale italiano: Niccolò Fabi, con oltre 30 anni di carriera, 10 dischi di inediti, 3 Targhe Tenco e una Targa Faber alla carriera, dopo i due concerti tutti esauriti del 2017 e del 2021 è atteso vista-lago venerdì 31 luglio.

Le prevendite per DANIELE SILVESTRI e NICCOLO’ FABI sono già aperte.

FESTIVAL TENER-A-MENTE

XV edizione

Salutato da GQ Italia come uno dei 5 Festival più maturi del nostro Paese, insieme a rassegne storiche come Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi di Spoleto, e da Studio Aperto come una delle due rassegne più prestigiose del Bel Paese, insieme al Lucca Summer Festival, il Festival del Vittoriale è ormai un punto di riferimento internazionale per gli amanti della musica e della bellezza. Nel 2025 abbiamo avuto spettatori da 53 Paesi al mondo e nelle scorse edizioni abbiamo ospitato artisti come Lou Reed, Morrissey, Keith Jarrett, James Taylor, David Byrne, The National, Franz Ferdinand, Burt Bacharach, Jeff BecK, Joan Baez, James Blunt e tanti altri. Da anni, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener-a-mente.

Comunicato Stampa: Festival del Vittoriale Tener-a-mente