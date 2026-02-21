Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026”

Share

Il vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo 2026” è stato ufficialmente reso noto da Rai Radio 2. In questa nota la motivazione della scelta della Commissione, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo.

Il “Premio Lunezia per Sanremo 2026” va a Serena Brancale per l’opera “Qui con me”. Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, motiva insieme alla giornalista Selene Pascasi, l’indicazione della Commissione del Premio. Alla fine è arrivata la fumata bianca, ritenendo che il testo della canzone di Serena Brancale, oltre ad un interessante profilo contenutistico, abbia sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario.

“Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale – la motivazione del Patron Stefano De Martino -. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”.

Un premio che va a un’artista che negli anni ha saputo distinguersi per originalità e solidità del proprio percorso. Con “Qui con me” aggiunge oggi un nuovo tassello a un cammino artistico in costante crescita, nel segno della ricerca sonora e dell’attenzione alla scrittura.

Oltre al Patron Stefano De Martino, i membri della Commissione del Premio Lunezia 2026 sono: Riccardo Benini, Roberto Benvenuto, Loredana D’Anghera, Stefano Ferro, Vincenzo Incenzo, Mariella Nava, Selene Pascasi, Marina Pratici, Alessandro Quarta, Dario Salvatori, Beppe Stanco, Lorenzo Varese, Savino Zaba.

La prossima estate, il Premio Lunezia Elite 2026 sarà deciso da Gino Castaldo.

La 31° edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2026 in varie tappe nazionali, con una novità nella missione sociale: il Premio Lunezia 2026 sarà un’Edizione Speciale a sostegno di “Gaslininsieme” per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, con le Canzoni del Lunezia a favore della Musicoterapia.

Nel contesto sanremese sarà consegnato all’artista vincitore un bouquet di ranuncoli “Giannina” della linea Pon Pon® divenuto simbolo nel “Nuovo Gaslini”. Un fiore speciale, creato per i bambini dell’Istituto. “Giannina” accompagna idealmente il percorso di rinnovamento che l’Ospedale Gaslini sta vivendo con il progetto del “Nuovo Gaslini”, un ospedale sempre più efficiente nelle cure e capace di rispondere ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. Si ringraziano per la collaborazione il MEI e Radio A. Sono aperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte 2026 (Dir.Art. Loredana D’Anghera) che quest’anno avrà l’accordata presenza di BMG e di altre Major per un possibile potenziamento della spinta promozionale dei giovani finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2026.

Info per iscriversi: www.premiolunezia.it

Per donazioni all’Ospedale dei Bambini Giannina Gaslini

https://donaora.gaslininsieme.org/premiolunezia-musicoterapia/

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency