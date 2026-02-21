Yungblud pubblica la seconda parte dell’album “Idols”

Share

Yungblud, la più grande rock star britannica attuale e vincitore di 1 GRAMMY Award, ha pubblicato ufficialmente l’attesissima seconda parte del suo formidabile concept-album “Idols”. Il progetto è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi e contiene sei nuove tracce, inclusa la versione con gli Smashing Pumpkins della traccia nominata ai GRAMMY “Zombie”.

Dopo il successo del precedente album, il 28enne artista ha rivelato anche il nuovo “Suburban Requiem”.

Il secondo capitolo di Idols uscirà anche in tre differenti versioni fisiche disponibili nei prossimi mesi e pre-ordinabili da questo momento:

“Idols (Complete)” in Doppio LP 180g in esclusiva sullo shop Universal Music Italia e in CD. Queste due versioni conterranno tutte le 19 tracce di “Idols” e “Idols II”

“Idols II” in LP singolo con un nuovo artwork.

Un’era importante per il Rock Britannico

L’album Idols, pubblicato a Giugno 2025, ha assicurato a Yungblud il primo posto nella classifica Album UK per la terza volta consecutiva, oltre a commenti estasiati da parte della stampa:

Kerrang!: “E’ un Yungblud mai ascoltato fino ad ora”

“E’ un Yungblud mai ascoltato fino ad ora” The Telegraph : “Un disco che spazia tra grandi melodie altezzose, angoscianti ballate pop-rock e la teatralità tipica dei Queen”

: “Un disco che spazia tra grandi melodie altezzose, angoscianti ballate pop-rock e la teatralità tipica dei Queen” Daily Star: “La sua voce suona cruda e piena di emozione.”

A Novembre 2025 Yungblud si è piazzato per la quarta volta al #1 degli album in UK (seconda volta in un anno) grazie a “One More Time”, l’EP in collaborazione con gli Aerosmith. Questa release ha fatto raggiungere alla band statunitense la #1 negli album in UK per la prima volta.

Grammy e Tour UK 2026

All’inizio di febbraio l’impatto globale di Yungblud è stato riconosciuto durante la 68° Edizione annuale dei Grammy Awards di Los Angeles, dove è stato premiato per la “Best Rock Performance” con la sua commovente interpretazione di “Changes” dei Black Sabbath durante il loro concerto “Back to the Beginning” al Villa Park assieme a Nuno Bettencourt, Frank Bello e Adam Wakeman.

Con tre nomination (Best Rock Performance, Best Rock Song e Best Rock Album) è divenuto il primo artista inglese della storia ad ottenere tre nomination nelle categorie rock nello stesso anno.

I fan non dovranno attendere molto per ascoltare la nuova musica dal vivo. Ad aprile, infatti, Yungblud partirà per il suo tour sold-out nelle arene UK che si concluderà il 24 Aprile 2026 alla O2 Arena di Londra.

“IDOLS II” TRACKLIST:

Hello Heaven, Hello

Idols Pt. 1

Lovesick Lullaby

Zombie

The Greatest Parade

Change

Monday Murder

Ghosts

Fire

War

Idols Pt. II

Supermoon

I Need You (To Make The World Seem Fine)**

The Postman**

Zombie (feat. The Smashing Pumpkins)**

Time**

War Part II**

Blueberry Hill**

Suburban Requiem**

**NUOVE TRACCE

Yungblud è la voce assoluta della sua generazione, fondendo senza soluzione di continuità rock e punk con un effetto monumentale. Con oltre 8 miliardi di stream e 3 milioni di album venduti, le sue performance hanno riempito le arene e consolidato il suo status di rock star.

Polistrumentista nato nello Yorkshire, Yungblud ha ottenuto fino ad oggi quattro album numero 1 nel Regno Unito: “Weird!” (2020), “Yungblud” (2022), “Idols” (2025) e “One More Time” (2025). I suoi riconoscimenti includono “MTV EMA”, un “O2 Silver Clef Award” e un best seller del Sunday Times per il suo libro d’esordio, “You Need to Exist”. Dopo l’uscita del documentario “YUNGBLUD: Are You Ready, Boy?”, continua a guidare un movimento globale di autenticità e accettazione.

Comunicato Stampa: Dario Bellone