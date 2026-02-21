Kid Yugi alla prima posizione della classifica degli album più venduti

Share

Kid Yugi si riconferma alla prima posizione della classifica degli album più venduti (FIMI/NIQ) per la 3° settimana consecutiva con “Anche gli eroi muoiono”.

Inoltre, il precedente album “I nomi del Diavolo” si riconferma nella top10 della medesima classifica, dove staziona da 44 settimane (non consecutive).

Un grande successo unanime di critica e pubblico che ha addirittura portato l’album a battere il record come il disco con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming con oltre 67.000 copie, venendo certificato subito disco di Platino. Inoltre, ha debuttato alla 2° posizione

A completamento di questo grande successo, l’artista ha annunciato anche il suo primo tour nei palasport previsto per l’autunno e che ha già fatto registrare diversi sold-out a pochissime ore dalla messa in vendita.

“ANCHE GLI EROI MUOIONO TOUR 2026” – CALENDARIO DATE:

Domenica 27 settembre 2026 | Bari @Palaflorio – data zero – SOLD OUT

Mercoledì 30 settembre 2026 | Padova @ Fiera

Martedì 6 ottobre 2026 | Roma @Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 8 ottobre 2026 | Milano @Unipol Forum – SOLD OUT

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano @Unipol Forum – SOLD OUT

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano @Unipol Forum – NUOVA DATA

Martedì 13 ottobre 2026 | Napoli @Palapartenope – SOLD OUT

Giovedì 15 ottobre 2026 | Firenze @Mandela Forum

Venerdì 23 ottobre 2026 | Roma @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Il confine sottile tra bene e male, un’attenta analisi della società contemporanea, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riferimenti letterari e cinematografici sono ancora i temi portanti della scrittura di Yugi, le cui barre sono tra le più originali e interessanti del panorama musicale italiano.

Tracklist “Anche gli eroi muoiono” (Album):

L’ultimo a cadere La violenza necessaria (feat. Shiva) Eroina (feat. Tutti Fenomeni) Jolly Mostro (feat. Tony Boy) Berserker Push It (feat. ANNA) Amelie Gilgamesh Chuck Norris (feat. Papa V, Nerissima Serpe, Rrari dal Tacco) Tristano e Isotta Mu’Ammar Gheddafi (feat. Simba La Rue) Bullet Ballet (feat. Artie 5ive) Per il sangue versato Per te che lotto Davide e Golia

KID YUGI – Bio

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 01’. Nato e cresciuto a Massafra (TA) inizia a fare rap dalla prima adolescenza. Ad aprile 2022 inizia a lavorare con Underdog Music e Thaurus Music. Nello stesso anno arriva il primo album “The Globe” (Platino). Il titolo “The Globe” trae ispirazione dal celebre teatro di Shakespeare a Londra e diventa il fil rouge di tutto il progetto. I titoli del disco richiamano concetti arcaici come nel caso del brano d’apertura “Hybris” (“superbia”, un topos della letteratura e tragedia greca) oppure strumenti recitativi come il “Grammelot” (certificato Platino), portato sul grande schermo da grandi cineasti come Charlie Chaplin e recuperato anche dal drammaturgo Dario Fo in epoca successiva. “Sturm und drang” (movimento culturale nato nella seconda metà del XVIII secolo) “King Lear” (che si rifà alla celeberrima tragedia shakespeariana) fino al brano di chiusura “Il ferro di Čechov” (“la pistola di Čechov” è una tecnica narrativa che serve a produrre un colpo di scena o un ribaltamento delle vicende) sono alcuni dei titoli all’interno della tracklist.

Musica rap e urban, dunque, si fondono a citazioni letterarie e di spessore, creando un mix unico e innovativo. Il progetto mette in luce le principali qualità mostrate fino ad ora da Kid Yugi, ovvero uno spiccato liricismo inserito nelle regole della trap, ma apre il sipario anche su dei punti di forza finora nascosti del suo progetto, come le melodie e una profonda introspezione.

Nel 2023 ha pubblicato l’EP in collaborazione con Night Skinny, “Quarto di Bue”, anticipato dal singolo “Massafghanistan” e dalla title track.

A marzo 2024 è uscito l’album “I nomi del Diavolo”, certificato 5 volte Platino, che non solo ha debuttato alla #1 della classifica album settimanale di FIMI/NIQ, ma è stato l’album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart). Nei primi tre giorni di uscita, inoltre, il brano “Eva” con Tedua si è piazzato alla 7° posizione dei singoli con il miglior debutto a livello globale. L’album è rimasto per oltre 26 settimane nella top10 della classifica degli album più venduti e ha venduto ad oggi oltre 250.000 copie. Contiene le collaborazioni con Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua, Ernia, Tony Boy, Artie 5ive, Papa V, Noyz Narcos e Simba La Rue. Ispirato all’opera “Il Maestro e Margherita” dello scrittore russo Michail Bulgakov, il disco illustra i molteplici nomi che sono stati dati al Male nelle varie culture e nella tradizione popolare e di come questo si manifesti in forme bizzarre e stravaganti nella nostra società. È uscita anche una re-issue del disco intitolata “Tutti i nomi del diavolo”, che ha debuttato al n.1 della classifica degli album più venduti, mentre “Donna” è andato al n1. dei singoli più venduti. L’album è presente nella classifica degli album più venduti in Italia (FIMI/NIQ) da oltre 91 settimane, di cui 44 trascorse nella top10.

Kid Yugi conta oltre 4 milioni e 200 mila ascoltatori mensili su Spotify e ha convinto tutti con il suo mix unico ed esplosivo di realness e riferimenti letterari e cinematografici fin dal primo progetto. Ad oggi l’artista ha accumulato la cifra stratosferica di oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali ed è tra gli artisti più ascoltati in assoluto su Spotify Italia. Ad oggi ha all’attivo 21 dischi di Platino e 16 dischi d’Oro.

“L’album “Anche gli eroi muoiono si giocherà la corsa al disco più venduto dell’anno”

Corriere della Sera

“Con le rime l’artista ha trovato una voce cruda, colta, piena di rimandi storici e teatrali”

La Stampa

“Il cortocircuito del rap italiano che non t’aspetti”

La Repubblica

“Uno dei dischi più ispirati in circolazione”

Il Giornale

“Ha riportato in vita il rap italiano”

L’Espresso

“Kid Yugi oggi è epico, lirico, gangsta, emo, dark, eppure credibile e autentico”

Rolling Stone Italia

“In questo momento Kid Yugi è un supereroe dei numeri”

TGCOM24

“Un disco ambizioso attraversato da momenti alti, altissimi”

Rockol

“Tra riflessioni sul post-futurismo e un cameo di Lindo Ferretti, un altro rap è possibile”

Il Giorno

“è la cultura a fare la differenza nella musica di Yugi”

Vanity Fair Italia

“Il golden boy del rap italiano e fra le migliori firme in circolazione”

Il Fatto Quotidiano

“Quella di Kid Yugi si rivela per l’ennesima volta una lucidità non scontata”

Billboard Italia

“Nulla di paragonabile alla standardizzazione imperante del panorama urban italiano”

TV Sorrisi e Canzoni

Comunicato Stampa: Stefano Fontana Universal Music