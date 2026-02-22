30 anni dalla vittoria di Ron al Festival di Sanremo

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Sono trascorsi 30 anni dalla vittoria di Ron al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

La finale si tenne la sera del 24 febbraio 1996: il cantautore partecipava alla 46esima edizione della kermesse con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” insieme a Tosca. Fu una grande interpretazione della coppia, due grandi artisti che seppero portare qualità, emozioni e leggerezza, sul palco dell’Ariston. Una vittoria inaspettata (tanto che Ron ha sempre raccontato che furono richiamati in gran fretta in teatro dal ristorante, dove erano comodamente seduti per la cena a tarda sera!) con una canzone diventata un classico della musica d’autore, certificata Disco D’Oro dalla FIMI, e pubblicata in quegli stessi giorni nella raccolta dal titolo omonimo, contenente i grandi successi di Ron.

Di quella vittoria oggi il cantautore ricorda “Ci sono momenti della nostra vita difficili da ritrovare. Forse perché il nostro lavoro ci porta sempre troppo lontano, ma quella settimana vissuta con Tosca al festival di Sanremo ci ha portati via come un vento magico, ci ha tenuti incollati a qualcosa di unico. L’ansia che solitamente arriva su quel palco, non ci ha sopraffatto. ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’ è una canzone senza tempo, dedicata all’amore che dura per sempre, un sentimento ‘senza scadenza’ “

In questi giorni Ron è in studio a lavorare a nuove canzoni – alcune già pronte e che, con ogni probabilità, usciranno nel corso del 2026 – nella pausa del lungo tour “Al Centro esatto della musica”, che sta portando in giro per l’Italia dallo scorso anno; mentre Tosca ha pronto un nuovo, importante album, dal titolo “Feminae”, che verrà pubblicato il prossimo 24 aprile.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency