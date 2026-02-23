Teatro Cometa Off di Roma presenta “Charlotte e Theodore”

Share

Debutta in prima assoluta in Italia, dal 3 all’8 marzo al Teatro Cometa Off, “Charlotte e Theodore”, commedia brillante e audace scritta dal drammaturgo Ryan Craig e con la regia di Massimiliano Farau.

La storia segue le vicende di una coppia di accademici: Charlotte e Theodore, filosofi e insegnanti universitari. In questo contesto intellettualmente stimolante, l’autore affronta tematiche estremamente attuali, come la “cancel culture”, gli estremismi della “woke culture”, i limiti di un politicamente corretto estremo e gli effetti collaterali di un’interpretazione distorta del concetto di “libertà di espressione”, che porta a una società in cui i confini tra opinione e sapienza tendono a confondersi.

Una grande storia d’amore che si dipana nell’arco di dieci anni e racconta, con delicatezza e grazia ma senza facili sentimentalismi, la metamorfosi, le crisi, le asperità ma anche la resilienza e la toccante tenerezza di un sentimento che dall’ incondizionato slancio iniziale si trasforma e matura attraverso gli inevitabili compromessi che la vita e il desiderio di auto-affermazione individuale gli impongono.

Al centro della trama c’è una competizione professionale tra i due: entrambi lottano per ottenere un ambito posto di lavoro ai vertici dell’università. Questo scontro porterà a galla le loro differenze ideologiche e personali, rivelando le dinamiche complesse che si instaurano all’interno della coppia. Tra rivalità, ambizioni e fragilità, emergeranno le contraddizioni di due intellettuali che si trovano a dover fronteggiare le nuove sfide di un sistema accademico e culturale in rapida evoluzione.

Con un finale struggente e screziato di malinconia in cui torna l’idillio iniziale (e anche il primo seme delle crisi a venire) accompagnato da una singolare colonna sonora che unisce un Bach rivisitato dal compositore Stefano Switala e il canto notturno di uno stormo di uccelli.

Ciò che rende “Charlotte e Theodore” davvero unico è il suo approccio irriverente e assolutamente NON politicamente corretto. Lo spettacolo si distingue per un’ironia britannica affilata, pungente e a tratti controversa, che non ha paura di mettere in discussione le convenzioni sociali e le ideologie dominanti.

Data e Ora Spettacolo

Da Martedì 3 a Domenica 8 Marzo 2026

Dal Martedì al Venerdì ore 21:00 – Sabato ore 19:00 – Domenica ore 17:30

Biglietti

Biglietto ONLINE : € 19,00

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/charlotte-e-theodore-roma

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci