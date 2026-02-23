Fiorello per Sanremo 2027: “Organizziamo un Festival ‘diffuso’ con Malagò”

Share

È tempo di “Sanremanza”! A “La Pennicanza”, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, Fiorello e Biggio danno ufficialmente il via alla “settimana santa”, quella del Festival, trasformando lo studio in un piccolo Ariston, tra fiori, copricapi a tema e smoking d’ordinanza. Accessori che fanno sorridere lo stesso showman, che scherza sul suo cappello floreale: “Sono il Frida Kahlo italiano!”.

Fiorello apre la puntata con un’ode alle Olimpiadi di Milano-Cortina, terminate ieri: “Facciamoci i complimenti, è stato epico! Un abbraccio pieno di calore, amore e stima a tutti, dai volontari agli organizzatori. Il mondo ci invidia, saranno tutti costretti a copiare! Le Olimpiadi diffuse sono state una grandissima idea”. Da qui, l’illuminazione in vista di Sanremo 2027: “Per il prossimo Festival si è vociferato di De Martino, della Clerici… io ho la mia proposta: Giovanni Malagò! Il prossimo Festival lo deve fare lui! Un Sanremo diffuso, in tutta Italia: uno canta a Bari, uno a Milano, uno a Roma… a Sanremo canta solo il vincitore, il sabato. Malagò, pensaci: è una bella idea!”.

A proposito di Sanremo, non poteva mancare la gag della telefonata ‘istituzionale’ del solito Presidente Mattarella: “Intervengo solennemente per dichiarare aperta la 76esima Settimana Santa! Abbiamo concluso le estenuanti settimane sportive: non ne potevo più. Neve, giacche a vento, scarpe col pelo dentro… io sono pur sempre di Palermo, abituato al sole!”.

Si torna quindi sul Festival: in collegamento – dall’esterno del Teatro Ariston – intervengono in diretta il maestro Cremonesi e Gabriele Vagnato, che regalano momenti di grande ilarità con alcuni dei cantanti in gara, tra cui Sayf e Nicolò Filippucci. Fiorello, intanto, ne ha per tutti e scherza ancora: “Carlo Conti sta invitando gente al Festival… ospite nei programmi chiede a sorpresa ‘hai impegni? No? Perfetto, allora vieni a fare il co-conduttore!’. Lo ha fatto con Ubaldo Pantani ieri da Fazio, poi con la Cardinaletti al TG1… a questo punto spero non vada su qualche sito a luci rosse!”. A riprova di ciò, arrivano in studio gli annunci di un surreale conduttore e direttore artistico della kermesse, che inizia con degli improbabili inviti: “Ma chi è quel bravissimo cameraman che vi riprende? Michele Bevilacqua? Bene, lo aspetto come co-conduttore della seconda serata di Sanremo! Rosario, scegli uno a caso del pubblico… Alessandro? Bene, Alessandro sarà il co-conduttore della serata finale del Festival!”.

Un’altra puntata ad alta densità di gag e improvvisazioni che conferma “La Pennicanza” come uno degli spazi radiofonici più imprevedibili e divertenti della stagione radiofonica, ormai pienamente entrato in modalità “Sanremanza”.

