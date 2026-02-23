Fiorello per Sanremo 2027: “Organizziamo un Festival ‘diffuso’ con Malagò”

La Pennicanza Fiorello

È tempo di “Sanremanza”! A “La Pennicanza”, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, Fiorello Biggio danno ufficialmente il via alla “settimana santa”, quella del Festival, trasformando lo studio in un piccolo Ariston, tra fiori, copricapi a tema e smoking d’ordinanza. Accessori che fanno sorridere lo stesso showman, che scherza sul suo cappello floreale: “Sono il Frida Kahlo italiano!”.

Fiorello apre la puntata con un’ode alle Olimpiadi di Milano-Cortina, terminate ieri: “Facciamoci i complimenti, è stato epico! Un abbraccio pieno di calore, amore e stima a tutti, dai volontari agli organizzatori. Il mondo ci invidia, saranno tutti costretti a copiare! Le Olimpiadi diffuse sono state una grandissima idea”. Da qui, l’illuminazione in vista di Sanremo 2027: “Per il prossimo Festival si è vociferato di De Martino, della Clerici… io ho la mia proposta: Giovanni Malagò! Il prossimo Festival lo deve fare lui! Un Sanremo diffuso, in tutta Italia: uno canta a Bari, uno a Milano, uno a Roma… a Sanremo canta solo il vincitore, il sabato. Malagò, pensaci: è una bella idea!”.

A proposito di Sanremo, non poteva mancare la gag della telefonata ‘istituzionale’ del solito Presidente Mattarella“Intervengo solennemente per dichiarare aperta la 76esima Settimana Santa! Abbiamo concluso le estenuanti settimane sportive: non ne potevo più. Neve, giacche a vento, scarpe col pelo dentro… io sono pur sempre di Palermo, abituato al sole!”.

Si torna quindi sul Festival: in collegamento – dall’esterno del Teatro Ariston – intervengono in diretta il maestro Cremonesi Gabriele Vagnato, che regalano momenti di grande ilarità con alcuni dei cantanti in gara, tra cui Sayf Nicolò Filippucci. Fiorello, intanto, ne ha per tutti e scherza ancora: Carlo Conti sta invitando gente al Festival… ospite nei programmi chiede a sorpresa ‘hai impegni? No? Perfetto, allora vieni a fare il co-conduttore!’. Lo ha fatto con Ubaldo Pantani ieri da Fazio, poi con la Cardinaletti al TG1… a questo punto spero non vada su qualche sito a luci rosse!”. A riprova di ciò, arrivano in studio gli annunci di un surreale conduttore e direttore artistico della kermesse, che inizia con degli improbabili inviti: “Ma chi è quel bravissimo cameraman che vi riprende? Michele Bevilacqua? Bene, lo aspetto come co-conduttore della seconda serata di Sanremo! Rosario, scegli uno a caso del pubblico… Alessandro? Bene, Alessandro sarà il co-conduttore della serata finale del Festival!”.

Un’altra puntata ad alta densità di gag e improvvisazioni che conferma “La Pennicanza” come uno degli spazi radiofonici più imprevedibili e divertenti della stagione radiofonica, ormai pienamente entrato in modalità “Sanremanza”.

