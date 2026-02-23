Joan Thiele annuncia il suo tour estivo “Joanita”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026.

Il successo dell’album JOANITA e la forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con Eco hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidandone l’identità e la visione musicale.

Protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona domenica 22 febbraio, Joan conferma la sua presenza in eventi di grande rilievo internazionale. Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di nayt, Joan è pronta a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti, per riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto musicale.

Le nuove date rappresentano un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’atmosfera magnetica di JOANITA, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano Eco, ne ha ampliato il pubblico e il riconoscimento artistico. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’universo di una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.

Joan Thiele è una cantautrice e producer poliedrica. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in “Atti”– una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.



Il brano Sanremese “Eco”, scritto dalla stessa Joan, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle. Un pezzo che affronta temi come l’importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione.

Il singolo ha anticipato l’uscita dell’album Joanita (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025. L’album è stato accolto con entusiasmo dalla critica, ed è stato definito “l’album italiano del momento” da Rolling Stone Italia.

Grazie a questo percorso, Joan Thiele ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come Songwriter of the Year da Billboard e Artista dell’Anno da Rockol, consolidando la sua posizione tra le voci più innovative e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.

28.04.26 – Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic)

23.07.26 – Milano, Parco Della Musica – Unaltrofestival(supporting Lorde)

25.07.26 – Incantomarche/Risorgimarche, Marche

26.07.26 – Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

01.08.26 – Gradisca (GO), Arena Del Castello – Festival Onde Mediterranee

08.08.26 – Passo Del Tonale (TN) – Water Music Festival

20.08.26 – Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival

29.08.26 – Verona, Teatro Romano – Contaminazioni Musicali

BIGLIETTI DISPONIBILI SU LIVENATION.IT E COMCERTO.IT DALLE ORE 14.00 DI MERC 25 FEBBRAIO

I BIGLIETTI PER LE DATE DI MILANO E VERONA SONO GIA’ IN VENDITA

Comunicato Stampa: Live Nation Italia