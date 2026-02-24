Milano Fashion Week 2026: Marco Tamburro, e il suo “Grembiule d’arte”

Share

In occasione della mostra personale di Marco Tamburro “Eyes to the Sky” (visitabile fino al 7 marzo), negli spazi di Fabbrica Eos Gallery e realizzata in co-produzione con PPosh Milano, durante la Milano Fashion Week 2026, sabato 28 febbraio dalle ore 17:30 sarà presentato tra le opere dell’artista il progetto “Grembiule d’arte”, ideato e curato da Elisabetta Invernici con l’artista musicale Susy Rottonara e le Ambassador di Milano Cortina 2026. L’iniziativa unisce arte contemporanea, performance e creatività, inserendosi nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Partito da Cortina, arrivato a Milano, questo fashion tour è giunto in Valtellina e oggi torna nella capitale del glamour per coinvolgere il pubblico in una esperienza in cui arte, moda, musica e fotografia rivivono in alta quota.

Come su un set fotografico, il pubblico potrà indossare uno dei dieci grembiuli d’arte realizzati dal pittore Rott e posare per Roberto Bellu sullo sfondo delle opere di Marco Tamburro. Susy Rottonara ambasciatrice delle leggende ladine delle Dolomiti racconterà di “Merisana e l’incanto dei fiori”, celebre leggenda ambientata a Cortina d’Ampezzo. La protagonista è una splendida anguana, una ninfa delle acque nella tradizione ladina, che possiede i fiori più belli delle Dolomiti. Tutte le creature delle montagne la omaggiano di corolle meravigliose in occasione delle sue nozze con il Rèi de Ràjes (Re dei raggi). Questo effluvio di fiori variopinti diventa ispirazione per l’artista Rott che, con il suo stile unico, li ha dipinti sui grembiuli tipici del costume tradizionale ampezzano.

Rivisitati per l’occasione in tessuti e sfumature contemporanee, sono diventati così opere d’arte da indossare, veri e propri “grembiuli d’arte”. Attraverso questa creazione artistica i contenuti della leggenda ladina diventano un’esperienza tangibile e invitano chi li indossa a sentirsi parte della storia in un contesto contemporaneo.

Questo processo è amplificato dal dialogo con le opere di Marco Tamburro che, come ha scritto il presidente Giovanni Malagò “interpretano in modo profondo e originale il rapporto osmotico tra arte e sport”.

“Con il progetto “grembiule d’arte”, commenta Elisabetta Invernici, prosegue un percorso artistico-culturale legato a Rosa Genoni e al suo amore per le terre valtellinesi e la montagna”.

