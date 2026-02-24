Blind, El Ma & Soniko mercoledì sul palco dell’Ariston

Share

Il trio BLIND, EL MA & SONIKO è in gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo “NEI MIEI DM”, e si esibirà per la prima volta mercoledì 25 febbraio 2026.

La formazione — un progetto originale nato nel 2025 che unisce tre anime artistiche diverse — ha conquistato il suo posto all’Ariston vincendo Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall’Orchestra Sinfonica, superando selezioni a cui hanno partecipato oltre 500 candidati. Annunciati dalla commissione Rai presieduta da Carlo Conti, i tre artisti si sono imposti tra i vincitori e accederanno di diritto alla competizione delle Nuove Proposte insieme a Mazzariello.

“NEI MIEI DM” è un brano pop-dance energico e moderno che racconta un flirt all’epoca dei social, attraverso il linguaggio della Gen Z fatto di messaggi, attese e desideri. Il ritornello incisivo rende il brano riconoscibile e con tutte le carte in regola per accompagnare anche la stagione estiva.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, già disponibile sul sito Rai e su Youtube, che unisce racconto e performance trasformando la musica in parte attiva della narrazione. Il video mette in scena il rapimento di Blind ed El Ma, sequestrati all’insaputa di Soniko, che si ritrova coinvolto in una surreale caccia al tesoro. Seguendo una serie di indizi e messaggi – chiaro rimando ai DM evocati dal titolo – Soniko attraversa la città decifrando segnali e location come fossero messaggi privati disseminati. Il viaggio culmina in un garage nascosto, dove Blind ed El Ma sono costretti a esibirsi in un live esclusivo per un misterioso boss locale, interpretato dal noto influencer “Nevio Lo Stirato”, accompagnato da due guardie del corpo gemelle e dal suo inseparabile barboncino Roger. L’atmosfera, inizialmente carica di tensione, si trasforma progressivamente in qualcosa di ironico e grottesco, fino a un finale inaspettato in cui anche il boss si lascia trascinare dal ritmo, convertendo il sequestro in una festa collettiva che riflette perfettamente l’energia positiva del brano.

Dichiarazione degli artisti: «“Nei miei DM” è nata in modo spontaneo, dal desiderio di raccontare come oggi le emozioni passino spesso da uno schermo prima ancora che dalla realtà. È una canzone che parla di attrazione, attesa e connessione, ma lo fa con leggerezza e con un’energia che ci rappresenta. Arrivare a Sanremo Giovani, dopo aver vinto Area Sanremo e superato tutte le selezioni, è per noi un traguardo enorme: significa portare una proposta nuova e diversa su uno dei palchi più importanti d’Europa. Per El Ma, che arriva dalla Bulgaria e solo due anni fa non parlava italiano, questo momento ha un valore speciale, carico di orgoglio ed emozione. Il brano è cresciuto insieme a noi, trasformandosi in un dialogo reale, in cui a volte basta uno sguardo o una sensazione – “parlami senza parole” – per dire tutto. Per Blind, questa partecipazione rappresenta una vera riscossa, il ritorno sui palchi che contano con un progetto nuovo e condiviso. Per Soniko, invece, è la realizzazione di un sogno: portare su quel palco una creatura nata dalla propria visione musicale è qualcosa di difficile da descrivere a parole. Siamo un trio atipico – un rapper, una cantante dal background internazionale e un DJ – e questa diversità è la nostra forza. Da Sanremo ci aspettiamo di raggiungere quante più persone possibile e di far arrivare la nostra musica e i nostri messaggi nel cuore di chi ascolta.»

La partecipazione tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 segna un passaggio cruciale nel percorso dei tre artisti, che portano sul palco una proposta moderna e dal respiro internazionale, capace di dialogare con le nuove generazioni e di confermare la ricchezza e la varietà della scena musicale italiana.

