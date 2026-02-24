Ditonellapiaga
Ditonellapiaga ph. Camilla Liconti

Ditonellapiaga con gli smeraldi di Miluna sul green carpet

Verde come il Green Carpet che inaugura la settimana più attesa della musicaitaliana: Ditonellapiaga impreziosisce il suo look con una creazione Miluna che gioca con la stessa tonalità della passerella. 

Protagonisti del look sono orecchini in oro giallo con smeraldo naturale, incorniciati da file di diamanti che ne amplificano la luminosità.  

Gli orecchini sono un pezzo unico realizzato in esclusiva per l’artista, ispirato ai modelli della collezione Miluna: un connubio tra scena e quotidianità.  

Realizzati con gemme naturali e metalli preziosi destinati a durare nel tempo, i gioielli Miluna accompagnano l’artista nel primo momento simbolico della settimana. 

Con Ditonellapiaga, anche la luce senza tempo di Miluna entra in scena.

