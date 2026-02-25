Serena Brancale e il ricordo della madre sul palco di Sanremo

Share

Dal fuoco travolgente dello scorso anno alla profondità emotiva di oggi: alla 76ª edizione del Festival di Sanremo Serena Brancale ha mostrato una nuova e intensa sfumatura del suo percorso artistico, esibendosi in una performance carica di sentimento con “Qui con me” (https://wmi.lnk.to/quiconme; Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy),. Sul palco, l’artista ha scelto di portare l’autenticità e la forza che solo le emozioni vere possono trasmettere, lasciando che fosse la voce a guidare ogni istante dell’interpretazione.

Con il brano in gara, Serena ha dato forma a una lettera intima dedicata alla persona più importante della sua vita: sua madre. Un amore capace di attraversare il tempo e la distanza, di trasformarsi senza mai dissolversi. “Qui con me” è diventato così un racconto delicato e profondo, in cui memoria e presente si intrecciano, rivelando una maturità artistica che oggi si esprime nella sensibilità, nella consapevolezza e nella verità delle emozioni.

Una storia universale, fatta di amore, memoria e appartenenza, che conferma ancora una volta la sua capacità di unire profondità emotiva e grande sensibilità musicale, qualità che gli sono già valse il riconoscimento del “Premio Lunezia per Sanremo 2026”.

“Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”

A motivare la scelta è Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, insieme alla giornalista Selene Pascasi, l’indicazione della Commissione del Premio.

Nel corso della serata delle cover, Serena salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnata da Gregory Porter, cantante, compositore statunitense di jazz, soul e gospel e vincitore di due Grammy Awards, e DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica. Insieme interpreteranno “Besame Mucho”, brano scritto nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez e diventato uno dei più conosciuti del XX Secolo.

L’esibizione di Serena Brancale, insieme a Gregory Porter e DELIA, nasce dall’incontro di tre sensibilità musicali diverse ma unite da una visione comune: l’amore per la melodia senza tempo e per un’interpretazione autentica e profonda. Un dialogo tra mondi, culture e percorsi differenti, che trova nella serata delle cover uno spazio di condivisione e di rispetto per la tradizione musicale.

Quello di Serena è un ritorno all’Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con “Anema e Core” (https://wmi.lnk.to/anemaecore; Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy), certificata platino, che ha conquistato pubblico e critica: un inno all’amore autentico che, dopo la sua presenza sanremese, ha continuato a scalare le classifiche, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama italiano.

Reduce da un’estate ricca di musica, in cui ha portato in giro uno show potente, colorato e ricco di contaminazioni: tra jazz, soul, elettronica, dialetto e groove, la cantautrice ha creato un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano. L’artista si è esibita anche su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e il gran finale con un’esclusiva data al Blue Note di New York, a suggellare il suo successo oltreconfine.

Un viaggio live, l’“ANEMA E CORE TOUR”, proseguito per tutta l’Italia per oltre 40 date, e culminato nel debutto sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano il 25 ottobre.

Un’occasione anche per portare il suo ultimo singolo “Serenata” (https://wmi.lnk.to/serenata; Isola degli Artisti / Warner Music Italy), certificato platino, che ha unito nuovamente la sua voce a quella di Alessandra Amoroso dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero. La sua grande trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out in suggestive venue. A febbraio del 2025 ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua “Anema e Core”, certificata platino. A maggio ha pubblicato in collaborazione con Alessandra Amoroso “Serenata”, hit che ha spopolato durante tutta l’estate, raggiungendo la certificazione di disco di platino. Nello stesso mese ha dato il via al “ANEMA E CORE TOUR”, con più di 40 date che l’hanno portata ad esibirsi in tutto il mondo, terminate con il concerto del 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano.

