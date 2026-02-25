Fulminacci semplicità autentica sul palco dell’Ariston

Share

Fulminacci torna sul palco del Teatro Ariston e lo fa con una canzone che fin dal primo momento entra in testa e non se ne va più. Con “Stupida sfortuna” (Maciste Dischi / Warner Records Italy / Warner Music Italy), presentata per la prima volta questa sera alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, il cantautore firma un’esibizione fresca, elegante, attuale, capace di incantare con la sua semplicità autentica.

Una performance misurata ma intensa, che ha lasciato spazio alla musica, alle parole e alle emozioni. Senza artifici, Fulminacci ha portato sul palco il suo mondo fatto di ironia leggera, fragilità condivisa e sguardo lucido sulle piccole storture quotidiane, creando un legame diretto e immediato con il pubblico.

“Stupida sfortuna” racconta quel senso di spaesamento che nasce dagli inciampi di ogni giorno, da quando ci si sente sempre un passo indietro mentre tutto corre avanti. È una canzone che parla di paure, coincidenze, insicurezze e crescita, con la delicatezza e la leggerezza che da sempre contraddistinguono la scrittura di Fulminacci. Un brano che scorre come una passeggiata notturna: tra ricordi, presente e desideri futuri, con quella malinconia luminosa che sa far sorridere.

Nel corso della serata delle cover, Fulminacci sarà accompagnato da Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice tra le più brillanti e taglienti in Italia, per dare vita a un sorprendente incontro artistico. Per l’occasione i due reinterpreteranno “Parole parole”, il capolavoro senza tempo dell’iconica Mina.

Il singolo è una delle tessere di “Calcinacci”, il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo. Un disco che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e sogni che cambiano forma, soffermandosi su quei momenti apparentemente ordinari che, se osservati da vicino, diventano straordinari. Un lavoro intimo e luminoso insieme, dove ironia e malinconia convivono e l’imperfezione diventa un valore. L’annuncio è stato anticipato da un video sui canali social dell’artista.

L’album, prodotto da Golden Years (ad eccezione di “Nulla di stupefacente” prodotta da okgiorgio), contiene anche due collaborazioni speciali con Franco126 e Tutti Fenomeni, che arricchiscono ulteriormente il racconto musicale e umano di “Calcinacci”.

Di seguito la tracklist del progetto:

“Indispensabile”

“Maledetto me”

“Stupida sfortuna”

“Da qualche parte in Italia”

“Casomai”

“Fantasia 2000” feat. Franco126

“Niente di particolare”

“Meno di zero”

“Tutto bene”

“Mitomani” feat. Tutti Fenomeni

“Sottocosto”

“Nulla di stupefacente”

“L’avventura”

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e deluxe

A conferma della sua forza dal vivo, Fulminacci è pronto a tornare in tour con il “PALAZZACCI TOUR 2026”, in partenza ad aprile, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. Uno stile apprezzato fin dagli esordi da pubblico e critica, che gli è valso la Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima. La tournée nei palazzetti sarà seguita dagli appuntamenti estivi di “FULMINACCI ALL’APERTO”. Di seguito il calendario delle date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

PALAZZACCI TOUR 2026

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

FULMINACCI ALL’APERTO TOUR 2026

23 giugno 2026 – PADOVA, Sherwood Festival

25 giugno 2026 – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

26 giugno 2026 – PISA, Pisa Summer Knights

28 giugno 2026 – SERVIGLIANO (FM), NoSound Fest

2 luglio 2026 – BOLOGNA, Sequoie Music Park



9 agosto 2026 – MELPIGNANO (LE), Sei Festival

10 agosto 2026 – LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

12 agosto 2026 – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest

21 agosto 2026 – ALGHERO, Alguer Summer Fest

29 agosto 2026 – TRENTO, Trento Live Fest

30 agosto 2026 – MANTOVA, Mantova Summer Festival

Le prevendite sono disponibili online e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente” (certificato oro), l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” (certificato oro) e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato platino). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1” (certificato oro), uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1” a gennaio 2024, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo. Il tour, partito il 30 marzo da Trento, ha registrato il tutto esaurito per le 9 date nei club e per l’evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, il primo della sua carriera, per poi proseguire con la tournée estiva nei festival di tutt’Italia. Il 2 maggio torna con il singolo “Casomai”, seguito da “Sottocosto” e “Niente di particolare” e ad aprile 2026 partirà il suo “Palazzacci tour 2026”, nei palasport. L’artista sarà inoltre tra i protagonisti di Sanremo 2026 con il brano “Stupida sfortuna”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS