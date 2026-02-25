Ditonellapiaga stilosa e “infastidita” al Festival di Sanremo

Share

Ditonellapiaga ha inaugurato la prima serata della 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio! (BMG/Dischi Belli), da ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Brano energico, diretto e pungente (scritto e composto dalla stessa Margherita e impreziosito dal contributo di Alessandro Casagni, Edoardo Castroni e Edoardo Ruzzi), Che fastidio! regala uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi “costrizioni” della vita quotidiana, di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto raccontata dall’artista in modo ironico, irriverente e mai giudicante attraverso tutto ciò che, del frenetico mondo di Margherita, può essere fastidioso. A rendere ancora più impattante ed energico il brano l’arrangiamento curato dal M° Carolina Bubbico e un esclusivo corpo di ballo guidato dalla coreografa Dalila Frassanito: sei donne potenti e versatili che hanno contribuito a trasformare il Teatro Ariston in un contemporaneo dancefloor tutto da vivere.

Ambientato in un hotel durante una festa che si muove progressivamente verso il surreale, il videoclip di Che fastidio! -da oggi disponibile su YouTube– segue Ditonellapiaga in un crescendo visionario tra personaggi eccentrici, coreografie e situazioni bizzarre e inaspettate. Con la sceneggiatura di Matteo Corradini, la regia di Frametank e la produzione di Mine Studio, che cura anche tutta la direzione creativa del progetto Ditonellapiaga, il video mette in scena un vortice ipnotico e ironico metafora di quello spaesamento di chi si sente soffocato da troppe regole e dall’ossessione di dover rientrare, a ogni costo, in un canone. Nel videoclip ufficiale vediamo Margherita cimentarsi in un piccolo ruolo da attrice al centro della clip, accentuando in chiave surreale e dissacrante l’ironia del brano. A seguire verrà pubblicata anche la versione music video di Che fastidio!.

Che fastidio! apre le porte ed è brano-manifesto di Miss Italia, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. Motore creativo dell’album è il desiderio di restare fedele a se stessa pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- e anticipato dal singolo e videoclip Sì lo so, il nuovo album indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Ed è proprio qui che entra in gioco l’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga che, attraverso Miss Italia, ritrova la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, proprio come il suo nome. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente: Ditonellapiaga non punta il dito, stuzzica con curiosità, prendendosi i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità.

La nuova fase artistica di Ditonellapiaga troverà la sua espressione più diretta anche dal vivo, con il ritorno nei club previsto per l’autunno 2026: il 27 novembre 2026 la cantatrice giocherà in casa esibendosi all’Atlantico di Roma, mentre il 30 novembre 2026 porterà le sue performance magnetiche e carismatiche anche al Fabrique di Milano.

I biglietti dei live di Roma e Milano sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Maggiori informazioni su Magellano Concerti.



Miss Italia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.

Comunicato Stampa: Goigest