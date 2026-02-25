LDA e AKA 7EVEN fanno ballare l’Ariston con “Poesie Clandestine”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Fuori oggi in radio e in digitale “Poesie Clandestine”, il brano di LDA e AKA 7EVEN in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo ( ASCOLTA ). Un momento che rappresenta il punto di partenza dei due artisti, un percorso condiviso che li unisce in un unico progetto: esce il 6 marzo l’omonimo album, in digitale e in formato CD e CD autografato ( PRE-ORDER ).

L’album “Poesie Clandestine”, composto da 10 brani, prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra LDA e AKA 7EVEN, cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e uno scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive.

Il progetto nasce tra le mura di casa, in modo spontaneo e naturale. “Poesie Clandestine” è un album che parla d’amore, con sonorità che affondano le radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi a influenze più moderne. Un percorso creativo vissuto con leggerezza e autenticità, capace di portare in superficie anche le emozioni più intime.

Questa la tracklist completa:

Poesie Clandestine Ultimo Ballo La fine del mondo Maledetta voglia di te Mi ricordi lei Nera Malinconia Non so dire addio Stupide Parole Nun è over Andamento Lento con Tullio De Piscopo

È proprio questa amicizia di lunga data ad averli portati oggi a essere in gara insieme alla 76° edizione del Festival di Sanremo con l’omonimo brano “Poesie Clandestine”, trasformando un percorso condiviso in un progetto artistico comune.

Scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, il brano «parla di un amore carnale, un amore viscerale», un amore intenso ma al tempo stesso fuggitivo: un legame che non riesce mai a trovare una forma stabile, pur venendo vissuto con assoluta pienezza.

Durante la serata delle cover, gli artisti condivideranno il palco del Teatro Ariston con una vera leggenda della musica italiana: TULLIO DE PISCOPO. Insieme porteranno una rilettura speciale di “Andamento Lento”, iconico brano firmato dallo stesso De Piscopo, che ha attraversato generazioni e continua a essere un simbolo senza tempo della musica italiana.

Al via dal 5 marzo, dal Centro Commerciale Campania di Marcianise, il POESIE CLANDESTINE – INSTORE TOUR:

05 marzo – MARCIANISE (CE) – CC Campania — ore 20.00

06 marzo – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – CC Maximall — ore 17.00

08 marzo – VALMONTONE (RM) – Valmontone Outlet — ore 17.00

09 marzo – LUCCA – Sky Stone & Songs — ore 16.00

10 marzo – BOLOGNA – Semm Music Store & More — ore 16.00

12 marzo – RONCADELLE (BS) – CC Elnòs Shopping — ore 18.00

13 marzo – BUSSOLENGO (VR) – CC Porte dell’Adige — ore 17.30

14 marzo – VILLESSE (GO) – CC Tiare Shopping — ore 17.00

15 marzo – BELLINZAGO L. (MI) – CC Corte Lombarda — ore 17.00

20 marzo – ROMA – CC Tiburtino — ore 18.00

21 marzo – TREVI (PG) – CC Piazza Umbra — ore 17.00

27 marzo – CATANIA – CC Porte di Catania — ore 18.00

28 marzo – RAGUSA – CC Ibleo — ore 17.00

29 marzo – CHIETI – Centro d’Abruzzo — ore 17.00

LDA

LDA, classe 2003, muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano all’età di 13 anni, pubblicando, nel 2017, il suo primo inedito “Resta”. Nel 2020 figura tra gli artisti coinvolti in “Buongiorno”, il singolo di Gigi D’Alessio, insieme a Geolier, Clementino, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. Nel 2021, poco dopo l’uscita del secondo singolo “Vivimi”, entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante il percorso, escono quattro brani inediti che gli fanno conquistare oltre 60 milioni di streaming: “Quello che fa male” (certificato PLATINO), “Sai”, “Scusa” e “Io volevo solo te”. Nel 2022, LDA, lancia il singolo “Bandana” (certificato ORO) e l’omonimo album di esordio. A luglio dello stesso anno pubblica “Lo que mas nos duele”, la versione spagnola della hit “Quello che fa male”, e a novembre il singolo “Cado” feat. Albe. Nel 2023 partecipa alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con “Se poi domani” (certificato ORO), contenuto nell’album “Quello che fa bene” (2023, Columbia Records/Sony Music Italy), a cui ha fatto seguito il suo LDA TOUR 2023 (prodotto da Friends & Partners insieme a GGD). Nel 2023 esce il singolo “Granita”, i brani “Castello di sabbia”, sigla della seconda stagione di “DI4RI”, e “Promesse”, anch’esso incluso nella colonna sonora della serie originale Netflix. Nel 2024 lancia il singolo “Rosso lampone” e, nel 2025, seguono i singoli “Shalla” e “Attimo eterno”, che segnano una nuova fase R&B del giovane cantautore.

Nel 2026, LDA torna in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme ad AKA 7EVEN.

AKA 7EVEN

Classe 2000, Luca Marzano, in arte AKA 7EVEN, si avvicina alla musica da giovanissimo. Nel 2020, si fa conoscere dal grande pubblico durante la 20ª edizione di Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per le sue doti da cantautore e poli-strumentista. Durante il suo percorso nella scuola scrive e pubblica i singoli “Mi manchi” (certificato DOPPIO PLATINO), “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” (certificato TRIPLO PLATINO), debuttando nel mercato internazionale con la versione spagnola di quest’ultimo. Nel 2021 esce l’album d’esordio “AKA 7EVEN” (certificato PLATINO), seguito da “AKA 7EVEN – SUMMER EDITION”, contenente i remix dei brani “Black”, “Blue” e “Luna”. Nello stesso anno compone la colonna sonora del corto “LA REGINA DI CUORI”, partecipa al Festival del Cinema di Venezia, lancia il singolo “6PM”, pubblica il suo primo libro “7 vite” (Mondadori) e vince il premio “Best Italian Act” agli MTV EMAs. Sempre nel 2021 viene annunciata la sua partecipazione alla 72ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così” (certificato PLATINO). Ad aprile 2022 vince il Nickelodeon Kids’ Choice Award come “Miglior Artista Italiano”, e successivamente escono i singoli “Come la prima volta”, “Toca” feat. Guè (certificato ORO) e “Non piove più”. Successivamente presenta i singoli “Rock’n’roll” (2023), “Non dimenticare” (2024) e “Notte fonda” (2024). Nel 2025, dopo un anno di pausa, torna con il nuovo EP “Non x soldi“. Con oltre 300 milioni di stream audio e video, AKA 7EVEN è considerato una delle voci più promettenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Nel 2026, AKA 7EVEN torna in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme a LDA.

Comunicato Stampa: Mariarosaria Panico