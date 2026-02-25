Arisa, una “Magica Favola” al Festival di Sanremo

Share

È finalmente disponibile Magica Favola, il brano con cui Arisa è in gara al 76° Festival di Sanremo, presentato per la prima volta ieri sera sul palco dell’Ariston posizionandosi tra le cinque canzoni preferite dalla Sala Stampa nella prima classifica del festival.

Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta: dai primi giochi d’amore alla scoperta della passione che può ferire, fino alla stanchezza che segue molte tempeste. È il racconto di un viaggio interiore che guarda all’amore come a un oceano, fatto di smarrimenti e ritorni, e che approda a un desiderio di pace, verità e serenità. Al centro resta la bambina che vive ancora in lei, una parte pura che continua a vedere la magia nella vita e nei sentimenti.

Il brano sarà incluso nel nuovo album di Arisa, Foto Mosse, in uscita questa primavera.

Per entrare ancora di più nell’universo di Magica Favola, è online il videoclip ufficiale, una produzione Borotalco.tv per la regia di Silvia Violante Rouge. Il video accompagna la canzone in un racconto per immagini intimo e cinematografico, costruito come un viaggio emotivo che segue Arisa in un ritorno a sé: dalla strada alla casa, dall’esterno all’interiorità, tra gesti quotidiani, silenzi e piccoli dettagli che diventano metafora di un percorso di ricomposizione e rinascita.

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=dkBsCOJlPm4

Nella serata dei duetti del Festival, Arisa salirà sul palco insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per interpretare “Quello che le donne non dicono” in un arrangiamento scritto e diretto dal M° Roberto Molinelli, un brano-manifesto che attraversa generazioni e che nel tempo è diventato un inno alla femminilità e alla sua forza, capace di raccontarne tutte le sfumature.

Conclusa l’esperienza sanremese, Arisa tornerà ad abbracciare il suo pubblico dal vivo con ARISA – LIVE PREMIÈRE, i primi due appuntamenti prodotti e organizzati da Friends & Partners: il 22 maggio 2026 a Roma, Teatro Brancaccio, e il 29 maggio 2026 a Milano, Teatro Lirico. Due concerti pensati in una dimensione intima ed emozionante, che offriranno l’occasione di ascoltare dal vivo Magica Favola e ripercorrere alcuni dei momenti più iconici della sua carriera, da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014.

Comunicato Stampa: Elena Tosi