Serena Brancale annuncia il “Sacro Tour” in Italia e Europa

Dopo aver mostrato una nuova e intensa sfumatura del suo percorso artistico, ed emozionato il pubblico con “Qui con me” (https://wmi.lnk.to/quiconme; Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), brano in gara al Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale annuncia il suo “SACRO TOUR”, che porterà la sua musica in Italia e in Europa: nuovi e imperdibili appuntamenti live dove sarà possibile vivere la sua energia, sensibilità e talento. Ad aprire il tour tre date speciali: Londra, Madrid e Barcellona.

Se l’anno scorso ha calcato alcuni dei palchi più iconici del jazz mondiale, portando all’estero la sua visione nu-soul contemporanea, fino al suo “ANEMA E CORE TOUR” di oltre 40 date in Italia culminato agli Arcimboldi di Milano, quest’anno trasformerà ogni concerto in un’esperienza ancora più intensa e personale.

Il “SACRO TOUR” rappresenta uno spettacolo che promette di unire energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione. Un viaggio musicale che toccherà tutta l’Italia, ma si aprirà nelle città più importanti d’Europa, confermando Serena come una delle voci italiane più riconoscibili e apprezzate anche oltreconfine.

Di seguito tutte le date, prodotte da Vivo Concerti e Isola degli artisti:

30 aprile – Londra – Centre di Islington

11 maggio – Madrid – Sala Villanos

12 maggio – Barcellona – La Nau – Local d’assaig

6 giugno – Lamezia Terme (CZ) – Palalamezia

12 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

13 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

17 giugno – Capannori (LU) – “Ma la notte sì!” (Area Verde)

11 luglio – Taormina (ME) – Teatro Antico

14 luglio – Napoli – Arena Flegrea

16 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)

21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)

26 luglio – Siena – Fortezza di Siena

31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)

6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica

8 agosto – Diamante (CS) – Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)

4 settembre – Macerata – Sferisterio

3 ottobre – Bari – Palaflorio

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati.

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Un annuncio che arriva dopo la sua magnifica esibizione di martedì per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, dove Serena ha regalato un’interpretazione intensa e commovente del suo brano in gara “Qui con me”. Un’esibizione capace di trasformare il silenzio della sala in ascolto puro: elegante e viscerale allo stesso tempo, accolta da un lungo applauso e da un’immediata ondata di affetto, che l’ha consacrata tra le performance più emozionanti della serata. La sua voce, calda e profonda, ha saputo attraversare ogni parola con autenticità, restituendo al pubblico tutta la forza e la delicatezza del brano.

Con il brano in gara l’artista ha dato forma a una lettera intima dedicata alla persona più importante della sua vita: sua madre. Un amore capace di attraversare il tempo e la distanza, di trasformarsi senza mai dissolversi. La canzone è diventata così un racconto delicato e profondo, in cui memoria e presente si intrecciano, rivelando una maturità artistica che oggi si esprime nella sensibilità, nella consapevolezza e nella verità delle emozioni.

Una storia universale, fatta di amore, memoria e appartenenza, che conferma ancora una volta la sua capacità di unire profondità emotiva e grande sensibilità musicale, qualità che le sono già valse il riconoscimento del “Premio Lunezia per Sanremo 2026”.

“Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”

A motivare la scelta è Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, insieme alla giornalista Selene Pascasi, l’indicazione della Commissione del Premio.

Nel corso della serata delle cover, Serena salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnata da Gregory Porter, cantante, compositore statunitense di jazz, soul e gospel e vincitore di due Grammy Awards, e DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica. Insieme interpreteranno “Besame Mucho”, brano scritto nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez e diventato uno dei più conosciuti del XX Secolo.

L’esibizione di Serena Brancale, insieme a Gregory Porter e DELIA, nasce dall’incontro di tre sensibilità musicali diverse ma unite da una visione comune: l’amore per la melodia senza tempo e per un’interpretazione autentica e profonda. Un dialogo tra mondi, culture e percorsi differenti, che trova nella serata delle cover uno spazio di condivisione e di rispetto per la tradizione musicale.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero. La sua grande trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out in suggestive venue. A febbraio del 2025 ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua “Anema e Core”, certificata platino. A maggio ha pubblicato in collaborazione con Alessandra Amoroso “Serenata”, hit che ha spopolato durante tutta l’estate, raggiungendo la certificazione di disco di platino. Nello stesso mese ha dato il via al “ANEMA E CORE TOUR”, con più di 40 date che l’hanno portata ad esibirsi in tutto il mondo, terminate con il concerto del 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano. Serena è una dei protagonisti della 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Qui con me”.

