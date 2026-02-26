Gli Eleine tornano in Italia per un unica data

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Gli ELEINE tornano in Italia per una data imperdibile allo Slaughter Club di Paderno Dugnano. L’appuntamento è fissato per il 26 ottobre 2026, porteranno uno spettacolo capace di incantare il pubblico, coinvolgendolo in un’esperienza immersiva fatta di stupore, intensità ed energia che ispira e dà forza.

Fondati nel 2014 da Madeleine Liljestam e da Rikard Ekberg, gli ELEINE si sono affermati tra i nomi più riconosciuti della scena metal internazionale. Hanno costruito una fanbase globale grazie a un sound distintivo e una forte presenza scenica, portando la loro musica nei festival e sui palchi di Europa e Nord America.

Nel corso della loro carriera hanno condiviso il palco con artisti importanti della scena metal internazionale, tra cui i Sonata Arctica nel 2022. L’anno successivo hanno partecipato alla celebre crociera metal 70,000 Tons of Metal, preso parte a un tour europeo al fianco dei Kamelot e affrontato un tour nordamericano come special guest dei Moonspell. Il gruppo si è inoltre esibito come headliner al festival giapponese Loud & Metal Mania, ha intrapreso un tour europeo con i Myrath e ha accompagnato i Primal Fear in un tour europeo di un mese, consolidando la propria reputazione come una delle realtà live più intense e coinvolgenti del panorama metal contemporaneo.

La loro discografia include lavori di grande successo come Until The End e Dancing in Hell, oltre all’EP All Shall Burn, che ha contribuito ad ampliare ulteriormente la loro visibilità internazionale. Più recentemente gli ELEINE hanno pubblicato l’EP We Stand United che li ha portati ai loro primi live da headliner, registrando un importante riscontro di pubblico.

Ogni loro pubblicazione mette in luce un mix sonoro oscuro, raffinato e perfettamente equilibrato che rende unica questa band. Il loro stile elegante, teatrale e cinematografico, dà vita a un universo atmosferico in cui il dark metal si fonde in modo straordinariamente coinvolgente con influenze thrash, black e death metal.

Il nuovo tour è un concentrato di energia pura, riff travolgenti e un’atmosfera oscura e immersiva che solo gli ELEINE sanno creare. Il gruppo porta sul palco una nuova produzione: più potente, più intensa e più carica di forza che mai, pronta a offrire al pubblico uno spettacolo senza precedenti.

Il concerto allo Slaughter Club sarà quindi un’occasione speciale per vivere dal vivo tutta la nuova energia e forza espressiva di una delle band più dinamiche della scena metal contemporanea.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO:

ELEINE

26 OTTOBRE 2026

SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)

BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DALLE ORE 11:00 DI GIOVEDÌ 26

FEBBRAIO SU TICKETMASTER

Comunicato Stampa: Hub Music Factory