Mazzariello pubblica “Grandi Successi”, il suo nuove EP

Dopo essersi esibito nella sezione Nuove Proposte della 76a edizione del Festival di Sanremo con il brano “MANIFESTAZIONE D’AMORE“, vincitore del premio Jannacci di Nuovo Imaie, Mazzariello pubblica “GRANDI SUCCESSI” (https://bio.to/GrandiSuccessi; Futura Dischi / Epic Records Italy), il suo nuovo EP, fuori oggi ovunque.

Dopo un percorso di crescita costante fatto di singoli che hanno saputo intercettare il sentire di una generazione e di importanti palchi calcati negli ultimi anni, “GRANDI SUCCESSI” rappresenta una nuova tappa nel racconto musicale di Mazzariello. Un titolo che gioca con l’idea di successo ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri che diventano centrali nella sua scrittura.

All’interno dell’EP trova spazio “MANIFESTAZIONE D’AMORE”, il brano con cui Mazzariello ha conquistato la giuria di Area Sanremo, guadagnandosi un posto tra le Nuove Proposte del Festival. Una canzone che racconta la frenesia della città, la corsa continua e il rischio di perdere ciò che conta davvero, fino alla consapevolezza che solo i legami autentici riescono a dare colore al caos quotidiano.

Accanto ai brani già pubblicati negli ultimi mesi, l’EP include tre inediti che rappresentano il cuore del progetto: “GRANDI SUCCESSI”, “PIANGI DAL VIVO” e “PRIMA LINEA”.

La title track, scritta da Antonio Mazzariello insieme a Ugo Pronesti e prodotta da DEMA, cattura l’intensità di un momento di riflessione, dove le emozioni si mescolano in un turbinio di ricordi e lacrime silenziose.

“PIANGI DAL VIVO”, scritta e prodotta con Gianmarco Manilardi, è un brano sincero e diretto, con una produzione che accompagna il racconto senza sovrastarlo, lasciando spazio alle parole e alla loro fragilità.

“PRIMA LINEA”, è una poesia sussurrata, scritta e prodotta insieme a Giuliano Vozella, che racconta di silenzi da raccontare, di angoli da invadere e della richiesta di restare, di esporsi, di vivere le emozioni senza fare un passo indietro.

Con “GRANDI SUCCESSI”, Mazzariello continua a costruire un mondo musicale suggestivo e personale, in cui le parole si intrecciano a produzioni essenziali ma evocative. Un EP che conferma la sua capacità di trasformare esperienze quotidiane in immagini sonore autentiche, dando voce alle emozioni in modo sincero e riconoscibile.

TRACKLIST

GRANDI SUCCESSI

PIANGI DAL VIVO

PRIMA LINEA

MANIFESTAZIONE D’AMORE

AMARSI PER LAVORO

PER UN MILIONE DI EURO

NOSTALGIA & KARAOKE

BIO

Mazzariello nasce con Antonio: essendo il suo cognome, l’uno non si è mai separato dall’altro. Scrive le sue canzoni partendo dalla chitarra, qualche volta al piano, ma è dalle parole che è sempre stato affascinato. Dopo aver pubblicato i primi brani nel 2021, con “Pubblicità Progresso” ottiene la copertina di Scuola Indie di Spotify e pone le basi per affermarsi quale uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano. L’ingresso nel roster di Futura Dischi nel 2022 viene festeggiato con l’inserimento nella colonna sonora di Summertime 3, serie TV generazionale di Netflix, e con l’uscita dei nuovi singoli Chissà e Vertigini. Dopo le prime esperienze dal vivo durante l’Estate 2022, pubblica i singoli “non chiamarmi amore” e “bambini per sempre” in collaborazione con Altea, entrambi ad anticipare il suo primo EP “ufficio oggetti smarriti”, portato in un mini tour acustico nelle principali città italiane tra febbraio e marzo 2023 e un tour estivo. A inizio 2024 torna con “Antisommossa” (Futura Dischi/Epic Records Italy) Ep con il quale ha la possibilità di esibirsi a Primo Maggio 2024 ed alcuni dei più importanti festival italiani. Un singolo dopo l’altro Mazzariello sta dimostrando la propria capacità di costruire con la musica un mondo suggestivo e pieno di colori, dando una voce alla vita e alle sue emozioni, positive o negative che siano, in un modo estremamente intimo e personale. Dopo essersi esibito al Concertone del Primo Maggio di Roma al Circo Massimo e aver portato in giro per l’Italia il suo nuovo EP in un tour estivo che lo ha visto calcare i palchi dei festival più suggestivi, approda a quello di Sanremo Giovani 2024 con “AMARSI PER LAVORO”. Ad aprile pubblica il singolo “NOSTALGIA & KARAOKE”, seguito a giugno da “PER UN MILIONE DI EURO” (Futura Dischi/Epic Records Italy). Ad aprile pubblica il singolo “NOSTALGIA & KARAOKE”, seguito a giugno da “PER UN MILIONE DI EURO” (Futura Dischi/Epic Records Italy), brani portati dal vivo nel Nostalgia & Karaoke (Tour Estivo) sui palchi dei principali festival italiani. Nel 2025 vince Area Sanremo con il brano “Manifestazione d’amore” e gareggia tra le nuove proposte di Sanremo 2026.

