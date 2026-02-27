Share

Senhit è ufficialmente tra i 10 Big per il San Marino Song Contest 2026. L’artista sarà in gara con Superstar, brano nato dalla collaborazione artistica con Boy George, che porterà per la prima volta sul palco della finale il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino. L’annuncio oggi, 26 febbraio, dalla voce di Simona Ventura, conduttrice di San Marino Song Contest 2026.

Superstar è un pop anthem che unisce energia clubbing e profondità emotiva. L’atmosfera è quella delle notti al neon, tra luci pulsanti e glamour, ma il cuore del brano è un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra, smettere di nascondersi e prendersi il proprio spazio senza chiedere il permesso. È una celebrazione dell’autodeterminazione, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero, cicatrici comprese, e a rivendicare la propria unicità come valore assoluto.

“Superstar non è solo una canzone. È una direzione. Dopo il successo di Adrenalina ho continuato a crescere, ma soprattutto ho iniziato a scoprire parti di me che non conoscevo così bene” racconta Senhit. “Sto lavorando a tanti nuovi progetti, mi sto scoprendo più fragile, ma anche più completa. Più libera. Superstar è questo. Non è l’idea di essere irraggiungibili. È il contrario: è avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è, con tutte le sfumature.”

Tra visioni pop internazionali e atmosfere notturne dal forte impatto visivo, Superstar incarna un’attitudine libera e non convenzionale che ha reso Senhit una figura riconoscibile nel panorama contemporaneo. La sua anima “Freaky Queen” non è un’etichetta, ma un manifesto di libertà espressiva e consapevolezza artistica.

La collaborazione con Boy George – icona globale della libertà artistica e dell’espressione individuale – rafforza questa visione. La sua presenza crea un ponte tra culture e generazioni, fondendo heritage pop e sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale.

Senhit commenta: “Gli anni ’80 per me rappresentano proprio questo: libertà, eccesso, colore, identità. Ecco perché la presenza di Boy George è così simbolica. È un’icona di libertà, di autenticità, di rivoluzione personale. Non bisogna avere paura di fare nulla. Tutti siamo delle superstar. Tutti abbiamo una superstar dentro”.

Con Superstar, Senhit porta al San Marino Song Contest 2026 un progetto ambizioso e dichiaratamente identitario: una celebrazione della libertà personale, dell’autenticità e del coraggio di essere sé stessi, sotto qualsiasi luce, pronto a risuonare ben oltre il palco del Teatro Nuovo di Dogana.

Superstar feat. Boy George è disponibile da oggi in pre-save e sarà online da venerdì 6 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Comunicato Stampa: Goigest