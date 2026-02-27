Teatro Ghione supporta la ricerca medica con un tributo a Lucio Dalla

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Mercoledì 4 marzo 2026, il Teatro Ghione di Roma ospiterà un emozionante tributo a Lucio Dalla – nel giorno del suo compleanno – con il concerto “La Sera dei Miracoli”. A partire dalle 20:30, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere alcune delle canzoni più amate del cantautore italiano, in un’interpretazione straordinaria, con arrangiamenti unici, che porteranno la sua musica a nuovi livelli di emozione e coinvolgimento. Una serata speciale che, oltre a celebrare l’eredità di Dalla, supporterà la ricerca sulle malattie rare, con una parte del ricavato destinato all’Associazione Italiana Cardiomiopatie (AICARM).

Questo evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da Lu.N.A. – Luxury Network Association, l’associazione che sostiene la ricerca e la prevenzione delle malattie rare. Fondata con l’obiettivo di unire personalità del mondo imprenditoriale e istituzionale in un network per il sociale, Lu.N.A. ha lanciato questo tributo come parte di un impegno costante per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica. L’associazione promuove progetti filantropici, scientifici e divulgativi per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come quello delle malattie rare, spesso poco visibili ma cruciali per tanti pazienti e famiglie.

Antonio Nasca, che dirigerà il concerto con la sua produzione artistica, ha sottolineato: “Questo tributo non è solo un omaggio a Lucio Dalla, ma anche un’occasione per dare visibilità a una causa che merita attenzione. Ogni nota, ogni parola, è un impegno a sostenere la ricerca sulle malattie rare e a mantenere viva la memoria di uno dei più grandi artisti italiani.”

Il concerto includerà una selezione di brani che hanno segnato la carriera di Dalla, con arrangiamenti che spaziano da momenti intimi a quelli più energici. Alcuni dei pezzi in programma saranno “Caruso”, “Anna e Marco”, e il medley che include brani come “La casa in riva al mare” e “Piazza Grande”. Ogni performance sarà arricchita da un impatto visivo emozionante che accompagnerà la musica, creando un’atmosfera unica per il pubblico.

L’evento culminerà con “La sera dei miracoli”, uno dei brani più significativi di Lucio Dalla, interpretato con un crescendo di emozioni che toccherà profondamente il cuore del pubblico. La serata si concluderà con un bis speciale, “Attenti al lupo”, con cui il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente al ritornello.

Comunicato Stampa: Salvo Cagnazzo



