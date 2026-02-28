Mika il 4 marzo in concerto a Torino

Share

MIKA prosegue con grande successo lo Spinning Out Tour, la sua nuova tournée mondiale partita il 6 febbraio da Amiens, in Francia, che ha già attraversato Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. Il cantautore farà tappa alle OGR di Torino mercoledì 4 marzo 2026 per la sua seconda data italiana.

Artista pop visionario di fama internazionale, con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo, dischi certificati Oro e Platino in 32 Paesi, vincitore di un BRIT Award e nominato ai GRAMMY®, dopo aver registrato il tutto esaurito in luoghi simbolo della musica live internazionale come la Wembley Arena di Londra, la Manchester Arena e l’Accor Arena di Parigi, e dopo lo straordinario show all’Unipol Arena di Bologna, MIKA torna in Italia registrando uno strepitoso SOLD OUT per la data alle OGR di Torino, a conferma del fortissimo legame con i fan italiani.

Il tour proseguirà poi in Nord America, segnando il ritorno dell’artista sui palchi oltreoceano, con la prima data al Citizens House of Blues di Boston.

“Spinning Out rappresenta una visione estetica ed energetica completamente nuova. È un progetto molto ambizioso, pensato come una vera e propria opera, in cui convivono ispirazioni che vanno dai Ballets Russes al cinema e alla letteratura”, ha raccontato MIKA nel corso della tournée, portando sul palco una scaletta che unisce i brani simbolo del suo percorso artistico alle canzoni più recenti del suo nuovo album HYPERLOVE.

Pubblicato il 23 gennaio 2026, Hyperlove segna l’apertura di una nuova fase intima e audace nella carriera di MIKA, costruita sull’emozione allo stato puro e su quell’energia vitale che ha sempre caratterizzato il suo percorso artistico. Primo album in lingua inglese dopo sette anni, Hyperlove ha segnato un ritorno trionfale dell’artista sulle scene internazionali, debuttando nella Top 15 della classifica britannica, il suo miglior risultato nel Regno Unito da oltre quindici anni, e conquistando la Top 10 in Francia e Belgio. Al centro del progetto torna il pianoforte, cuore espressivo della scrittura, che accompagna una voce dalla formazione classica inserita in una produzione ricca di suggestioni dal sapore vintage.

Nato dalla collaborazione con Nick Littlemore, mente creativa di Empire of the Sun e PNAU, l’album è realizzato interamente con strumenti analogici e sonorità rétro e indaga il dialogo e il contrasto tra la fragilità umana e la tecnologia contemporanea, riaffermando come il potere della musica possa connettere e trascendere.

Con lo Spinning Out Tour, MIKA conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di trasformare ogni concerto in un’esperienza immersiva e totale, come dimostra il tutto esaurito di Torino, uno degli appuntamenti live più attesi dell’anno.

Comunicato Stampa: Goigest