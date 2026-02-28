Sanremo: Carlo Conti riceve il “Premio Speciale Assomusica” 

Share

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo) assegna tre prestigiosi premi, a conferma dell’importanza della dimensione dal vivo e della qualità artistica nel panorama musicale italiano.

“PREMIO SPECIALE ASSOMUSICA” A CARLO CONTI

Il “Premio Speciale Assomusica” è stato conferito oggi a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, per il “contributo offerto alla qualità artistica del Festival e alla promozione della musica popolare contemporanea”. La consegna è avvenuta questa mattina presso la sala stampa dell’Ariston, alla presenza del Presidente di Assomusica Carlo Parodi e del Vicepresidente Fulvio De Rosa.

Un prestigioso riconoscimento, che vuole valorizzare il ruolo di Conti come figura capace di coniugare equilibrio, visione e attenzione al linguaggio musicale contemporaneo, rafforzando il legame tra la grande tradizione sanremese e l’evoluzione della scena live italiana. In passato, Assomusica ha già premiato grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, tra cui – tra gli altri – anche Pippo Baudo.

Così Carlo Parodi, Presidente di Assomusica: “È per me e per gli associati Assomusica un onore assegnare questo speciale riconoscimento a un grande conduttore, che ha saputo dare al Festival di Sanremo un contributo costante alla qualità artistica e alla promozione della musica popolare contemporanea. Con il suo lavoro ha saputo coniugare intrattenimento, professionalità e attenzione agli artisti, rafforzando il legame tra il pubblico e la musica dal vivo.”

“PREMI ASSOMUSICA” A FULMINACCI E TONYPITONY

Nell’ambito del Festival di Sanremo, Assomusica assegna inoltre due premi dedicati agli artisti emergenti e alla valorizzazione della musica dal vivo.

Il Premio Assomusica Sanremo 2026, per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, va a Fulminacci, in gara al Festival con il brano “Stupida sfortuna”, per la sua performance capace di rivelare nuove sfumature artistiche e interpretative all’interno di un percorso già riconosciuto e apprezzato dal pubblico. Un’esibizione che conferma come il palco dell’Ariston possa essere ancora luogo di scoperta, crescita e rinnovata espressione artistica.

Un altro Premio Assomusica va a TonyPitony, per “la sua identità artistica, capace di promuovere e valorizzare la libertà espressiva nella musica dal vivo”. Il riconoscimento celebra il coraggio creativo dell’artista e la sua capacità di costruire un rapporto autentico con il pubblico attraverso linguaggi personali e non convenzionali. TonyPitony è stato protagonista sul palco dell’Ariston al fianco di Ditonellapiaga, vincendo la serata delle cover con l’esibizione di “The Lady Is a Tramp”.

Negli anni, i Premi Assomusica hanno celebrato alcuni dei più promettenti artisti del panorama musicale italiano, tra cui Nina Zilli, Arisa, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, gli Eugenio In Via Di Gioia e, negli ultimi anni, anche Alfa e Lucio Corsi.

“I Premi Assomusica, quest’anno assegnati a Fulminacci e TonyPitony, nascono per valorizzare la qualità del live e il contributo di chi, a diversi livelli, sostiene e fa crescere la musica italiana. Dai grandi protagonisti del Festival agli artisti che rinnovano il linguaggio del live, il nostro obiettivo è riconoscere il valore culturale ed emozionale della musica dal vivo”, conclude il Presidente Carlo Parodi.

