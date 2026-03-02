“Arellecchino” di Milano presenta la rassegna ispirata a De Sica

Share

Dopo il successo delle proiezioni di Miracolo a Milano al cinema Cineteca Milano Arlecchino, in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Cineteca Milano organizza una mini rassegna ispirata al capolavoro di Vittorio de Sica, in cui il capoluogo lombardo è protagonista. La rassegna, intitolata appunto “Miracolo a Milano”, si terrà sempre al Cineteca Milano Arlecchino dal 6 marzo al 2 aprile 2026. In programma sarà possibile ammirare un classico immortale quale Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1960); La vita agra di Carlo Lizzani (1964), dall’indimenticabile romanzo di Luciano Bianciardi e il provocatorio Teorema di Pier Paolo Pasolini (1968). Una piccola chicca di questa rassegna è rappresentata dal documentario Giulia mia cara! Giorgio di Maria Mauti (2026), dedicato alla figura della grande attrice milanese Giulia Lazzarini, al suo rapporto con il Piccolo Teatro e con la figura del drammaturgo Giorgio Strelher. Il documentario è stato realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e con il sostegno di Intesa San Paolo. Prevista per il 19 marzo sarà una proiezione evento, gratuita fino a esaurimento posti, in cui Giulia Lazzarini dialogherà con il giornalista e critico del Corriere della Sera, Maurizio Porro.



IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA



Venerdì 6 marzo, ore 13.45

Rocco e i suoi fratelli

Regia: Luchino Visconti

Anno: 1960

Durata: 177’

Cast: Claudia Cardinale, Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Katina Paxinou, Paolo Stoppa

Trama: La saga della famiglia Parondi, emigrata a Milano dalla Lucania. Vita grama per la madre (vedova) e per i 4 figli: tanta fame, lavoro poco e durissimo. Tra i due fratelli maggiori, Simone e Rocco, scoppieranno presto forti tensioni, e a farne le spese sarà Nadia, una prostituta di cui entrambi sono innamorati. Tratto da Il ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori

Giovedì 12 marzo, ore 16.45

La vita agra

Regia: Carlo Lizzani

Anno: 1964

Durata: 100’

Cast: Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli, Rossana Martini, Giampiero Albertini

Trama: In pieno boom economico, un impiegato anarchico arriva a Milano deciso a compiere un attentato dinamitardo contro la sede della società che lo ha licenziato. Ma le sirene del benessere e dell’amore lo renderanno uno dei tanti innocui “apocalittici integrati”.

Giovedì 19 marzo, ore 17.00

Giulia mia cara! Giorgio

Regia: Maria Mauti

Anno: 2026

Durata: 84’

Cast: Giulia Lazzarini. Italia, 2026, 84’

Trama: Un omaggio al lungo lavoro di Giulia Lazzarini nel suo teatro d’elezione, e il suo dialogo elettivo con il grande regista Giorgio Strehler, da cui nasce uno dei più fecondi sodalizi del teatro del Novecento. Un film che mette al centro il mestiere dell’attore e apre una riflessione sui valori dello spirito, del lavoro buono, della vita appassionata, della ricerca feroce della qualità che i due artisti rimandano a noi con urgenza nel presente. Il documentario si sviluppa a partire dalle lettere che Strehler inviò a Giulia nel corso di una vita, interpretate dalla stessa Lazzarini che dà voce e senso alle sue parole. I materiali d’archivio nascono da un accurato lavoro di ricerca e permettono l’emersione di personaggi indimenticabili che vogliono tornare alla luce, in immagini rare di repertorio. Il film si chiude su Milano e i suoi tanti teatri, per testimoniare il loro atto di resistenza e la rilevanza del loro lavoro nel panorama culturale del paese.

Ospiti in sala Giulia Lazzarini e il giornalista Maurizio Porro (Corriere della Sera) – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 2 aprile, ore 21.00

Teorema

Regia: Pier Paolo Pasolini

Anno: 1968

Durata: 98’

Cast: Terence Stamp, Silvana Mangano, Massimo Girotti, Laura Betti, Ninetto Davoli, Alfonso Gatto

Trama: In una famiglia dell’alta borghesia milanese giunge, annunciato da un telegramma, un misterioso giovane. Questi ha rapporti sessuali con tutti i componenti della famiglia – padre, madre, figlia, figlio e domestica – che prendono a comportarsi in maniera insolita e bizzarra.

«(…) Teorema, come dice il nome, si fonda su un’ipotesi che si dimostra matematicamente per assurdo. Ecco ciò che pongo: se una famiglia borghese ricevesse la visita di un giovane dio, che sia Dioniso o Jehovah, cosa succederebbe?» (P.P.P.)

📍 Cineteca Milano Arlecchino

Via San Pietro all’Orto 9

20121 Milano

🎟️ Modalità di accesso alla sala

Intero € 8,50

Ridotto (over 65, under 25, Cinetessera over 25) € 7,50

Ridotto Cinetessera under 25 € 5,00

Giovedì tutte le proiezioni € 6,50

Giovedì con Cinetessera (tutte le proiezioni) € 5,00

Domenica (ultima proiezione) con Cinetessera € 5,00

Feriali ore 15 (escluso il sabato) € 5,00

Matinée ore 11 e ore 13 € 5,00

Ingresso disabili € 5,00 (accompagnatore € 0,00)

INFO

info@cinetecamilano.it

www.cinetecamilano.it

Comunicato Stampa: Cineteca Milano