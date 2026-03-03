Il piccolo coro dell’Antoniano domani a Bologna per Lucio Dalla

Share

Domani, mercoledì 4 marzo, giorno in cui BOLOGNA celebra la nascita di LUCIO DALLA, in occasione della serata “LIBERI”, evento della quarta edizione di “CIAO – RASSEGNA LUCIO DALLA”, il PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO diretto da MARGHERITA GAMBERINI parteciperà all’appuntamento in programma alle ore 21.00 al Teatro Arena del Sole.

L’evento speciale su invito è ideato e prodotto da QN Quotidiano Nazionale e da il Resto del Carlino, in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla.

Le bambine e i bambini del Piccolo Coro intoneranno una versione speciale di uno dei successi più popolari di Lucio Dalla, noto anche tra i più piccoli, “Attenti al lupo”. Oltre a questo brano il Piccolo Coro interpreterà anche “Heal the world” – cantata insieme a Laura Pausini la scorsa settimana sul palco dell’Ariston al FESTIVAL DI SANREMO – e un medley dei più grandi successi dello Zecchino d’Oro.

Un viaggio in musica per ricordare lo straordinario artista bolognese, un amico speciale dell’Antoniano. Lucio Dalla è stato spesso in visita alla mensa dell’Antoniano e conobbe l’inventore dello Zecchino d’Oro, Cino Tortorella, nel 1967 in occasione della trasmissione “Festa della Mamma”, a cui partecipò proprio insieme a sua mamma, Jole Melotti.

«Lucio Dalla è stato un amico dell’Antoniano e un artista straordinario, di enorme talento e profonda sensibilità umana. Ha sempre dimostrato un’attenzione autentica al dialogo e all’accoglienza, soprattutto verso i più fragili. Interpretare le sue canzoni con le voci delle bambine e dei bambini del Piccolo Coro, insieme a tanti altri artisti, nella sua Bologna, è ogni volta un’emozione unica. La sua musica continua a parlare a tutti, attraversando generazioni e toccando il cuore di ciascuno». (fr. Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano)

È stato anche autore della canzone “Nonni nonni” (https://zecchinodoro.org/canzone/nonninonni) in gara nel 2002 alla 45ª edizione dello Zecchino d’Oro e scritta con Angelo Messini. Un brano che racconta in modo divertente il rapporto dei nonni con i nipoti.

Non è la prima volta che il Piccolo Coro canta Lucio Dalla, tra le tante nel 2022 spicca la partecipazione all’evento televisivo “DallArenaLucio” in cui i bimbi interpretarono sempre il brano “Attenti al lupo”, insieme Pierdavide Carone e Iskra Menarini.

