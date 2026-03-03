Il musical “Frankenstein Junior” torna in scena a Milano

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La Compagnia Teatrale I Saltafoss, reduce dal grande successo dello scorso anno, torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni dal 6 all’8 maggio 2026 con Frankenstein Junior, il musical tratto da un film entrato nei cuori di numerose generazioni.

La produzione della Compagnia I Saltafoss si avvale della licenza ufficiale MTI con un cast composto da oltre 30 artisti tra attori, cantanti e ballerini.

Il team creativo può contare sulla regia di Adriano Tallarini, regista della Compagnia e dell’acclamato Happy Days storico successo de I Saltafoss, la direzione musicale di Raffaele Ficiur e Chiara Leugio, le coreografie di Giulia Piga e le scenografie di Paolo Vitale realizzate da La Bottega Fantastica & Co.

Il ruolo del Dottor Frederick Frankenstein è affidato a Domenico Scaringella.

Le liriche, tradotte da Franco Travaglio, sono tutte in italiano tranne l’indimenticabile Puttin’ on the Ritz e sono eseguite rigorosamente dal vivo.

Frankenstein Junior il Musical – che ha celebrato nel 2025 i cinquant’anni dalla sua prima uscita nei cinema italiani il 22 agosto 1975 – nel 2026 festeggia un altro importante avvenimento i 100 anni di Mel Brooks, nato il 28 giugno 1926.

“Si-può-fare!”, “Rimetta a posto la candela”, “Gobba? Quale Gobba?”, “Lupo ululì e castello ululà”, “Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere”, sono solo alcune delle esilaranti battute entrate nella storia grazie al film culto del 1974 Frankenstein Junior, dal quale proprio lo stesso regista, Mel Brooks, ha tratto l’omonimo musical, fedele trasposizione della realtà cinematografica, dove le atmosfere gotiche fanno da sfondo ai tantissimi momenti di irresistibile comicità, arricchite da delle mirabolanti musiche e canzoni in puro stile Broadway.

Frederick Frankenstein (o Frankenst-in, come intende farsi chiamare inizialmente il protagonista rinnegando le sue origini), Igor, Inga, Elizabeth, Frau Blücher, l’ispettore Kemp e naturalmente…la Creatura, sono i principali e indimenticabili personaggi che garantiscono due ore di sicuro divertimento e vi aspettano a teatro per farvi morire (e resuscitare) dalle risate!

Compagnia Teatrale I Saltafoss

La Compagnia Teatrale I Saltafoss nasce nel 2003 e ha al suo attivo diverse produzioni di alcuni dei più celebri musical italiani e internazionali.

Nel 2007 porta in scena Pinocchio Il grande musical con musiche dei Pooh, seguito nel 2009 da Aggiungi un posto a tavola, la celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini.

Nel 2010 la Compagnia propone Se il tempo fosse un gambero, sempre a firma Garinei e Giovannini, ottenendo un grande successo di pubblico e critica.

La proposta dal 2013 è We love musical, un testo inedito firmato da Adriano Tallarini, che racchiude alcuni brani tratti dai più noti musical. Nel 2015 I Saltafoss riportano in scena Pinocchio il grande musical, con un cast collaudato e ampliato da nuovi giovanissimi talenti. Nel 2016 ottengono un grande consenso con Aladin il Musical di Stefano D’Orazio. Nel 2016 propongono un divertente filone dedicato al cabaret con Avanti il prossimo!, seguito da Il Buono, IL Brutto e il Nativo e nel 2017 da Kabaret con gulash. Dal 2019 la compagnia porta in scena con enorme successo il musical Happy Days. Nel 2025 approda al Teatro Nazionale con il suo nuovo titolo, Frankenstein Junior.

6/7/8maggio 2026 ore 20:30

Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni – Milano

FRANKENSTEIN JUNIOR IL MUSICAL

Libretto: Mel Brooks, Thomas Meehan – Musiche e liriche: Mel Brooks – Direzione e coreografie originali di Susan Stroman – Basato sul film Frankenstein Junior scritto da Mel Brooks e Gene Wilder – Traduzione e liriche italiane: Franco Travaglio – Direzione musicale: Raffaele Ficiur e Chiara Leugio – Coreografie: Giulia Piga – Scenografie: Paolo Vitale

Regia: Adriano Tallarini

Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Via Giordano Rota 1, 20149 Milano

M1 ROSSA Wagner; tram 16; bus 61 e 67



La Compagnia Teatrale I SALTAFOSS è presente su:

Fb: https://www.facebook.com/compagniateatraleisaltafoss

IG: https://www.instagram.com/compagniateatraleisaltafoss/



PREVENDITA:

https://www.ticketone.it/artist/frankenstein-jr-musical-saltafoss/

https://teatronazionale.it/produzione/fraknkestein-junior/

Box Office Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

Comunicato Stampa: Isabella Rotti