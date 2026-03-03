Salmo
Un anno a tutto live per Salmo

3 Marzo 2026


A pochi mesi dalla traversata live in Europa con cui ha chiuso il 2025, e in attesa di vederlo tra i protagonisti della stagione estiva dei concerti italianiSalmo annuncia oggi il ritorno dal vivo sui palchi delle principali città del continente, con le 9 date -prodotte da Vivo Concerti– del TOUR EUROPEO 2026 in programma nel mese di novembre.

Salmo porterà tutta la sua energia live: il 16 novembre a Brussels @ La Madeleine, il 19 novembre ad Amsterdam @ Melkweg, il 21 novembre a Malmö @ Moriska Paviljongen, il 22 novembre a Amburgo @ Mojo Club, il 24 novembre a Madrid @ La Riviera, il 25 novembre a Barcellona @ Sala Razzmatazz, il 27 novembre a Marsiglia @ Espace Julien, il 29 novembre a Parigi @ Cabaret Sauvage, il 30 novembre a Londra @ Electric Ballroom.

biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 4 marzo. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

In attesa dei live, è sempre più vicina la release dell’album “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”. In uscita il 3 aprile per Sony Music Italy, il nuovo progetto di Salmo -che è ad un tempo celebrazione del suo disco culto del 2016 e nuovo grande snodo del suo percorso artistico– è stato anticipato dai singoli “10 AD” e “CRACKERS”, che hanno acceso la scintilla iniziale e alimentato l’attesa tra i fan.

SALMO | TOUR 2026

Venerdì 12 giugno 2026 | Firenze – Firenze Rocks + LE CARIE

Venerdì 26 giugno 2026 | Perugia – L’Umbria Che Spacca @Giardini del Frontone

Giovedì 2 Luglio 2026 | Padova – Sherwood Festival LE CARIE

Domenica 5 luglio 2026 | Ferrara – Ferrara Summer Festival @Piazza Ariostea

Venerdì 10 luglio 2026 | Napoli – Ex Base NATO LE CARIE

Domenica 12 luglio 2026 | Asti – AstiMusica LE CARIE

Giovedì 16 luglio 2026 | Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

Sabato 25 luglio 2026 | Arzachena – Lebonski Park + LE CARIE

Venerdì 31 luglio 2026 | Bari – Sottosopra Fest @Fiera del Levante

Domenica 2 agosto 2026 | Palmanova (UD) – Piazza Grande @Estate di stelle 2026

Venerdì 7 agosto 2026 | Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

Domenica 9 agosto 2026 | Catania – Wave Summer Music @Villa Bellini

Martedì 11 agosto 2026 | Palermo – Wave Summer Music @Velodromo

Venerdì 28 agosto 2026 | Montesilvano (PE) – Marea Festival

Lunedì 16 Novembre 2026 | BRUSSELS @LA MADELEINE

Mercoledì 19 Novembre 2026 | AMSTERDAM @MELKWEG

Sabato 21 Novembre 2026 | MALMO @MORISKA PAVILJONGEN

Domenica 22 Novembre 2026 | AMBURGO @MOJO CLUB

Martedì 24 Novembre 2026 | MADRID @LA RIVIERA

Mercoledì 25 Novembre 2026 | BARCELLONA @SALA RAZZMATAZZ

Venerdì 27 Novembre 2026 | MARSIGLIA @ESPACE JULIEN

Domenica 29 Novembre 2026 | PARIGI @CABARET SAUVAGE

Lunedì 30 Novembre 2026 | LONDRA @ELECTRIC BALLROOM

