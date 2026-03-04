Massimo Ranieri a Sassari con “Tutti i sogni ancora in volo”

Share

Sarà il Teatro Comunale di Sassari a ospitare, domenica 22 marzo alle ore 21:00, una delle tappe più attese del tour di Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. I biglietti sono disponibili sui circuiti Boxol e Ticketone e l’appuntamento si avvia già verso il sold out, con un’ottima risposta del pubblico fin dalle prime ore di vendita.

Ideato e scritto insieme a Edoardo Falcone, Tutti i sogni ancora in volo è un concerto- spettacolo completo che intreccia canto, recitazione, sketch divertenti e racconti inediti, in perfetto equilibrio tra emozione e leggerezza. Ranieri si presenta al pubblico con la sua consueta energia e generosità, attraversando il repertorio che ha segnato intere generazioni, da Rose Rosse a Perdere l’Amore, fino ai brani più recenti.

Tra i momenti più intensi della serata anche Lettera di là dal mare, vincitrice del Premio della Critica al Festival di Sanremo 2022, accanto a nuovi brani scritti per lui da grandi firme della canzone italiana come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. Le canzoni fanno parte dell’album omonimo uscito lo scorso anno, impreziosito dalla produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli, e rappresentano un capitolo attuale e raffinato del suo percorso artistico.

Sul palco con lui una straordinaria big band: Danilo Riccardi al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Pujia alle chitarre, Stefano Puglisi al basso, Max Filosi al sax, insieme alle cantanti musiciste Cristiana Polegri, Valentina Pinto e Giovanna Perna, per uno spettacolo elegante, dinamico e coinvolgente.

L’evento è organizzato dall’Associazione Il Leone e le Cornucopie di Golfo Aranci (SS), realtà culturale molto attiva sul territorio e protagonista di recenti importanti successi, tra cui il sold out e il grande consenso per la doppia data di Sigfrido Ranucci e il suo Diario di un trapezista a Cagliari. Tra i prossimi appuntamenti figurano sempre Ranucci il 20 aprile al Teatro Comunale di Sassari e, nella stessa location il prossimo 22 aprile, il famoso musical “KPOP Warriors” della serie Demon Hunters che verrà replicato il giorno dopo all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari.

Con Massimo Ranieri, Sassari si prepara ad accogliere una serata di grande musica e spettacolo, capace di unire generazioni diverse nel segno dell’emozione e della qualità artistica.

Infoline: cheluemare@gmail.com

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni