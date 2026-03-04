Il nuovo album di Serena Brancale un viaggio intimo dentro di lei

Share

A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale annuncia oggi il suo attesissimo nuovo album: “SACRO” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) fuori ovunque venerdì 10 aprile. Attivo da oggi il pre-order https://wmi.lnk.to/sacro-serena-brancale.

Nell’ultimo anno Serena ha mostrato tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Durante l’estate è arrivato il brano “Serenata”, insieme ad Alessandra Amoroso, altro disco di platino, diventato colonna sonora di notti a cielo aperto.

Quest’anno, il silenzio si è fatto emozione. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo Serena ha portato “Qui con me” (https://wmi.lnk.to/quiconme; Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy): una lettera alla madre, intima e luminosa, accolta con calore dal pubblico fin dalla prima esibizione. Un brano che le è valso il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio TIM. Tre riconoscimenti che hanno sancito non solo una performance, ma una maturità artistica. Durante la serata delle cover, Serena si è esibita al Teatro Ariston insieme a Gregory Porter e DELIA, reinterpretando il classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez. Un incontro di tre universi musicali, che hanno unito sul palco della kermesse jazz, soul e cantautorato e hanno dato vita a un arrangiamento raffinato, intenso e profondo.

Eppure la storia di Serena Brancale prende forma ed evolve costantemente per dare spazio a tutte le sue anime. Nasce tra studio, ricerca e sperimentazione, in uno spazio creativo dove il nu-soul dialoga con il jazz, l’R&B incontra la world music tra tradizione mediterranea, e le radici pugliesi si trasformano in linguaggio contemporaneo. Un percorso costruito con coerenza, lontano dalle scorciatoie, che l’ha portata sui palchi internazionali e a definire un’identità sonora unica nel panorama italiano.

“SACRO” è un disco che racconta chi è diventata Serena. Se “Qui con me” è stata una lettera intima dedicata alla madre, un dialogo tra memoria e luce, il nuovo album espande quel racconto e lo rende universale. È un lavoro che parla di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione. Un disco che unisce groove e introspezione, eleganza e istinto, scrittura raffinata e vibrazione viscerale. Un progetto che conferma Serena Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama italiano contemporaneo.

Ma non solo un nuovo disco in arrivo: l’artista partirà ad aprile con il “SACRO TOUR”, che porterà la sua energia in Italia e in Europa. Quest’anno ogni concerto sarà un’esperienza ancora più intensa e personale, che partirà da Londra fino ad arrivare ad ottobre nella sua Bari.

Di seguito tutte le date, prodotte da Vivo Concerti e Isola degli artisti:

30 aprile – Londra – Centre di Islington

11 maggio – Madrid – Sala Villanos

12 maggio – Barcellona – La Nau – Local d’assaig

6 giugno – Lamezia Terme (CZ) – Palalamezia

12 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

13 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

17 giugno – Capannori (LU) – “Ma la notte sì!” (Area Verde)

11 luglio – Taormina (ME) – Teatro Antico

14 luglio – Napoli – Arena Flegrea

16 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)

21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)

26 luglio – Siena – Fortezza di Siena

31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)

6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica

8 agosto – Diamante (CS) – Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)

4 settembre – Macerata – Sferisterio

3 ottobre – Bari – Palaflorio

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero. La sua grande trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out in suggestive venue. A febbraio del 2025 ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua “Anema e Core”, certificata platino. A maggio ha pubblicato in collaborazione con Alessandra Amoroso “Serenata”, hit che ha spopolato durante tutta l’estate, raggiungendo la certificazione di disco di platino. Nello stesso mese ha dato il via al “ANEMA E CORE TOUR”, con più di 40 date che l’hanno portata ad esibirsi in tutto il mondo, tra cui i Blue Note di Tokyo, Shanghai, Seul e New York, terminate con il concerto del 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano. A febbraio 2026, ha partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Qui con me”, nel mentre ha annunciato il suo “SACRO TOUR” che la porterà in tutta Italia ed Europa.

