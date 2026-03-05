Rochelle torna in radio con “Solo tra le nuvole”

Share

A tre settimane dalla release di “Mangiami pure”, il primo album di inediti di Roshelle in uscita il 27 marzo per BMG, la cantautrice rende più dolce l’attesa con un nuovo annuncio: arriva dal 10 marzo in digitale il singolo “Sola tra le nuvole”, disponibile da ora per il pre-save: http://roshelle.lnk.to/solatralenuvole.

“Sola tra le nuvole” è il racconto di un momento, delicato e necessario, di distacco e trasformazione: una corsa lontano da ciò che si lascia alle spalle, tra ricordi che restano stretti e la consapevolezza che a volte partire è l’unico modo per ritrovarsi. Il brano si muove tra fragilità e desiderio di libertà e di autenticità, dando voce a quella sensazione sospesa di chi sceglie di allontanarsi senza sapere esattamente dove arriverà, ma con la certezza di dover andare. La solitudine evocata da Roshelle non è una fuga dal mondo, ma uno spazio intimo in cui ritrovarsi, accettare i propri dubbi e aprirsi alla possibilità di un nuovo inizio.

«“Sola tra le nuvole” è la fotografia di un momento poco felice: ero esausta, mi sentivo sola e, nella canzone, non so nemmeno a chi io stia chiedendo scusa. Non ho trovato nell’abbraccio di nessuno il conforto che cercavo, ma ho trovato questo brano. Ricordo che Danien mi aspettava in studio e in quei giorni ero tormentata; il mio corpo tremava di un freddo intenso e viscerale, difficile da spiegare. Questa canzone non spiega tutto, ma scriverla è stato il modo più sincero per accogliere il mio stare male e trasformarlo in qualcosa» –Roshelle.

Il brano si sviluppa in un’atmosfera pop contemporanea delicata e sospesa, dominata da sonorità avvolgenti. L’arrangiamento, essenziale, lascia spazio alla voce di Roshelle creando un paesaggio sonoro etereo e contemplativo, che sostiene il racconto in equilibrio tra malinconia, introspezione e apertura verso il futuro.

“Sola tra le nuvole” segue “L’origine del mondo” e la live session “Musa, (Live al laboratorio di pasticceria)”: tappe di un percorso che sta svelando una Roshelle inedita, con una veste estetica e musicale più consapevole, portandola dritta -dopo oltre due anni lontana dalle scene- al suo primo album di inediti con la direzione artistica di Tommaso Ottomano.

