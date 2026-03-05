Share

Dopo aver lavorato insieme alla realizzazione di “Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)”, focus track dell’EP uscito per l’anniversario su Spotify dell’album del 2005 “Oral Fixation, Vol. 2”, Shakira e Beéle tornano insieme con il nuovo singolo ALGO TÚ, disponibile da oggi in digitale e in radio da venerdì 13 marzo (QUI).

ALGO TÚ, prodotto da A.C., Flambo, Shakira e Beéle, fonde i diversi stili dei due artisti dando vita a una straordinaria hit Latin & Afro-fusion, con un richiamo a strumenti e suoni autoctoni come la gaita colombiana (un tipo di flauto di Pan), un tributo alla città di Barranquilla, dove sia Shakira sia Beéle sono nati.

Shakira e Beéle hanno presentato “ALGO TÚ” dal vivo lo scorso fine settimana allo Zócalo di Città del Messico, davanti a oltre 400.000 fan. Questo concerto ha fatto crescere ancora di più l’attesa per l’imminente ritorno di Shakira alla Copacabana Beach a Rio de Janeiro, dove si esibirà il 2 maggio per il concerto “Todo Mundo No Rio” dove eseguirà i più grandi successi di tutta la sua carriera.

L’uscita di “ALGO TÚ” arriva dopo la nomina di Shakira da parte di Billboard come artista con il “tour ispanico di maggior successo di tutti i tempi” grazie al suo recente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, che ha raggiunto 421,6 milioni di dollari di incassi, con 82 concerti negli stadi tra Stati Uniti e America Latina e oltre 3,3 milioni di spettatori.

A rendere quest’anno ancora più importante, Shakira è stata appena annunciata tra i candidati del 2026 per la Rock & Roll Hall of Fame. Questo prestigioso riconoscimento sarà deciso tramite votazione e poi annunciato durante la cerimonia di apertura della Rock & Roll Hall of Fame del 2026.

SHAKIRA

Shakira è una delle artiste più iconiche della musica internazionale. Cantautrice colombiana e vincitrice di numerosi GRAMMY®, ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro GRAMMY®, quindici Latin GRAMMY® e una lunga serie di riconoscimenti prestigiosi come i World Music Awards, gli American Music Awards e i Billboard Music Awards.

È l’artista latina donna più vista nella storia di YouTube, con oltre 27 miliardi di visualizzazioni complessive, e una delle dieci artiste più seguite di sempre sulla piattaforma. Su Spotify, è la donna latina più ascoltata di tutti i tempi.

Nel 2024 ha pubblicato il suo dodicesimo album in studio, Las Mujeres Ya No Lloran, accolto con entusiasmo dalla critica e premiato con il GRAMMY® per il Miglior Album Latino. L’album rappresenta un inno alla resilienza e alla forza personale, trasformando esperienze difficili in arte e bellezza. Solo nelle prime 24 ore dal debutto, è diventato l’album più ascoltato dell’anno e ha ottenuto la certificazione di 7 volte Disco di Platino.

Pochi giorni dopo l’uscita dell’album, Shakira ha sorpreso una folla di oltre 40.000 persone con un’esibizione mozzafiato sul palco del TSX a Times Square, davanti al pubblico più numeroso mai registrato in quell’area, superando perfino le celebrazioni di Capodanno.Nel 2025 ha dato il via al suo tour mondiale Las Mujeres Ya No Lloran, infrangendo ogni record con ben sette date sold out consecutive a Città del Messico.

Anche il precedente album, El Dorado, è stato un successo mondiale: ha raggiunto la vetta di iTunes in 37 Paesi, ha vinto il Latin GRAMMY® come Miglior Album Pop Vocale nel 2017 e il GRAMMY® per il Miglior Album Pop Latino nel 2018. Con oltre 12 miliardi di stream, è uno degli album più ascoltati di sempre da un’artista donna.

Nel 2023, la collaborazione “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” ha fatto la storia: oltre 14 milioni di stream su Spotify e più di 52 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore. Il brano ha debuttato al nono posto della Billboard Hot 100, rendendo Shakira la prima artista donna solista a entrare nella Top 10 con una canzone in spagnolo. Il singolo è anche il brano in lingua spagnola più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify.

A coronare un anno straordinario, a settembre Shakira ha ricevuto l’MTV Michael Jackson Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards, celebrando l’onorificenza con una performance indimenticabile dei suoi più grandi successi.

