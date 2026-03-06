Max Pezzali ospite speciale al concerto di Eros Ramazzotti

Dopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con “Adesso tu” e l’esibizione in anteprima mondiale insieme ad Alicia Keys con “L’aurora”, Eros Ramazzotti ha conquistato anche i 12000 spettatori della Royal Arena di Copenhagen con una tappa sold out del UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, Eros Ramazzotti ha voluto dedicare lo show del 4 marzo in Danimarca a Lucio Dalla nella giornata del compleanno del grande artista bolognese.
Il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, 71 date già 715.000 biglietti venduti, 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour che ha collezionato numerosi sold out, dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani (già esaurite le date di Udine, Napoli e Bari).
Due ore ininterrotte di show dalla produzione internazionale, che prende forma su un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live e creare un dialogo diretto con il pubblico. In scaletta, oltre ai successi senza tempo di Ramazzotti, alcuni degli inediti estratti dal nuovo album “Una Storia Importante”/ ”Una Historia Importante”, tra cui Come nei film feat. Max Pezzali presentato per la prima volta dal vivo a Copenaghen. Pezzali ha raggiunto a sorpresa l’amico e collega sul palco della Royal Arena per un momento unico e coinvolgente che ha reso la serata ancora più speciale. Il nuovo singolo Come nei film sarà in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo.
«Suonare con Max è stato un grande piacere. È uno dei primi duetti che abbiamo registrato e sono davvero felice di averla cantata qui a Copenhagen per la prima volta dal vivo insieme a lui.» – Racconta Eros Ramazzotti
«Eros è un cantante pazzesco, un artista straordinario e una persona molto generosa. Mi aveva già invitato anni fa a condividere il palco con lui in Germania durante il suo tour europeo nel 2001, ma tornare a cantare insieme è stata davvero una grande emozione». – Racconta Max Pezzali
Eros Ramazzotti è accompagnato da una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.
«Il palco ha una forma che può ricordare uno scorpione, o anche il simbolo del DNA ed è stato pensato per creare una forte connessione tra me e il pubblico. Ma la cosa di cui vado più fiero è la mia band: insieme ci aspetta un viaggio bellissimo. Abbiamo già fatto 10 date e sono in programma altre 61 tappe che, unite a quelle della leg 2027, arriveranno a 84.» – Racconta Eros Ramazzotti.
Ramazzotti ha annunciato i primi nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027: in meno di un anno UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR tornerà in alcune venue già battute (Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona) e raggiungerà nuove città (Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia).
Info e biglietti: www.ramazzotti.com | www.friendsandpartners.it
UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR
CALENDARIO 2026
11 Febbraio 2026 – Mantova, PalaUnicalSOLD OUT – DATA ZERO
14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena SOLD OUT
16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith SOLD OUT
18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia SOLD OUT
22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT
28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena SOLD OUT
2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena SOLD OUT
4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena SOLD OUT
6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena SOLD OUT
16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion SOLD OUT
20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT
22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle SOLD OUT
24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith SOLD OUT
6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena
13 Aprile 2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena
19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome SOLD OUT
22 Aprile 2026 – Bucharest, Romexpo
24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888
26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi SOLD OUT
4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena
6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena
6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium SOLD OUT
9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT
16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola SOLD OUT
27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell
22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
24 Ottobre 2026 – New York, Infosys Theater @ Madison Square Garden
28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center
4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1
26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo
UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR LEG 2027
CALENDARIO 2027
1 aprile 2027 – Luxembourg, Rockhal
4 aprile 2027 – Bruxelles, Forest National
6 aprile 2027 – Amsterdam, Ziggo Dome
8 aprile 2027 – Dusseldorf, PSD Bank Dome
11 aprile 2027 – Hannover, Zag Arena
14 aprile 2027 – Mannheim, SAP Arena
16 aprile 2027 – Munich, Olympiahalle
20 aprile 2027 – Zurich, Hallenstadion
22 aprile 2027 – Grenoble, Palais des Sports
24 aprile 2027 – Montpellier, Sud de France Arena
27 aprile 2027 – Barcelona, Palau Sant Jordi
2 maggio 2027 – Pamplona, Navarra Arena
4 maggio 2027 – Valencia, Roig Arena
Comunicato Stampa: Goigest