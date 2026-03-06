Max Pezzali ospite speciale al concerto di Eros Ramazzotti

Share

Dopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con “Adesso tu” e l’esibizione in anteprima mondiale insieme ad Alicia Keys con “L’aurora”, Eros Ramazzotti ha conquistato anche i 12000 spettatori della Royal Arena di Copenhagen con una tappa sold out del UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, Eros Ramazzotti ha voluto dedicare lo show del 4 marzo in Danimarca a Lucio Dalla nella giornata del compleanno del grande artista bolognese.

Il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, 71 date già 715.000 biglietti venduti, 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour che ha collezionato numerosi sold out, dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani (già esaurite le date di Udine, Napoli e Bari).

Due ore ininterrotte di show dalla produzione internazionale, che prende forma su un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live e creare un dialogo diretto con il pubblico. In scaletta, oltre ai successi senza tempo di Ramazzotti, alcuni degli inediti estratti dal nuovo album “Una Storia Importante”/ ”Una Historia Importante”, tra cui Come nei film feat. Max Pezzali presentato per la prima volta dal vivo a Copenaghen. Pezzali ha raggiunto a sorpresa l’amico e collega sul palco della Royal Arena per un momento unico e coinvolgente che ha reso la serata ancora più speciale. Il nuovo singolo Come nei film sarà in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo.

«Suonare con Max è stato un grande piacere. È uno dei primi duetti che abbiamo registrato e sono davvero felice di averla cantata qui a Copenhagen per la prima volta dal vivo insieme a lui.» – Racconta Eros Ramazzotti

«Eros è un cantante pazzesco, un artista straordinario e una persona molto generosa. Mi aveva già invitato anni fa a condividere il palco con lui in Germania durante il suo tour europeo nel 2001, ma tornare a cantare insieme è stata davvero una grande emozione». – Racconta Max Pezzali

Eros Ramazzotti è accompagnato da una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

«Il palco ha una forma che può ricordare uno scorpione, o anche il simbolo del DNA ed è stato pensato per creare una forte connessione tra me e il pubblico. Ma la cosa di cui vado più fiero è la mia band: insieme ci aspetta un viaggio bellissimo. Abbiamo già fatto 10 date e sono in programma altre 61 tappe che, unite a quelle della leg 2027, arriveranno a 84.» – Racconta Eros Ramazzotti.

Ramazzotti ha annunciato i primi nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027: in meno di un anno UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR tornerà in alcune venue già battute (Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona) e raggiungerà nuove città (Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia).

Info e biglietti: www.ramazzotti.com | www.friendsandpartners.it

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR

CALENDARIO 2026

11 Febbraio 2026 – Mantova, PalaUnicalSOLD OUT – DATA ZERO

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena SOLD OUT

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith SOLD OUT

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia SOLD OUT

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena SOLD OUT

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena SOLD OUT

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena SOLD OUT

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena SOLD OUT

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion SOLD OUT

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle SOLD OUT

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith SOLD OUT

6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome SOLD OUT

22 Aprile 2026 – Bucharest, Romexpo

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi SOLD OUT

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium SOLD OUT

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola SOLD OUT

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, Infosys Theater @ Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR LEG 2027

CALENDARIO 2027

1 aprile 2027 – Luxembourg, Rockhal

4 aprile 2027 – Bruxelles, Forest National

6 aprile 2027 – Amsterdam, Ziggo Dome

8 aprile 2027 – Dusseldorf, PSD Bank Dome

11 aprile 2027 – Hannover, Zag Arena

14 aprile 2027 – Mannheim, SAP Arena

16 aprile 2027 – Munich, Olympiahalle

20 aprile 2027 – Zurich, Hallenstadion

22 aprile 2027 – Grenoble, Palais des Sports

24 aprile 2027 – Montpellier, Sud de France Arena

27 aprile 2027 – Barcelona, Palau Sant Jordi

2 maggio 2027 – Pamplona, Navarra Arena

4 maggio 2027 – Valencia, Roig Arena

