Jennifer Lopez e David Guetta per la prima volta insieme

David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per “Save Me Tonight”, il nuovo singolo in uscita venerdì 6 marzo.

Due icone del pop mondiale danno vita a una collaborazione esplosiva: la voce inconfondibile di J.Lo si muove decisa sul brano, impreziosito dalla produzione immediatamente riconoscibile di Guetta. Insieme firmano una hit ad altissima energia, destinata a diventare colonna sonore delle notti senza fine.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della cantante, che ha condiviso un teaser esclusivo del brano, accendendo immediatamente l’entusiasmo dei fan.

“Save Me Tonight” accompagna il debutto della nuova residency di Jennifer Lopez a Las Vegas, in programma dal 6 al 28 marzo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo live per l’artista.

DI PIU’ SU DAVID GUETTA:

David Guetta è stato nominato nel 2025 per la quinta volta il dj più importante al mondo ed è tra gli artisti più ascoltati su Spotify di tutti i tempi, vincitore di 2 Grammy Awards e premiato come Best Electronic Act agli MTV European Music Awards. Guetta ha venduto oltre 10 milioni di album e più di 65 milioni di singoli nel mondo, superando i 50 miliardi di stream globali.

Ha collaborato con tanti grandi della musica: Sia, Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, Ariana Grande, J Balvin, Kid Cudi, Snoop Dogg, Usher, John Legend, Madonna, Avicii, Anne-Marie, Akon, per citarne alcuni. Ha portato la dance music nel mainstream, fondendo urban, musica elettronica e pop in nuovi generi popolari, producendo alcune delle più grandi hit dell’ultima decade come “Titanium”, “Memories”, “Hey Mama”, “Say My Name” e “Sexy Bitch”, giusto per citarne alcune. ù

