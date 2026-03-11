Pochi giorni alla chiusura del bando per gli autori dello Zecchino D’Oro

Share

Mancano 10 giorni alla chiusura del bando per autori e musicisti per trovare le canzoni inedite che saranno in gara nell’edizione 2026 del Festival dello ZECCHINO D’ORO.

È possibile inviare i materiali online, previa accettazione del regolamento ed ENTRO IL 20 MARZO, tramite la piattaforma https://www.bandoautori.antoniano.it/.

Tutte le info sul bando al link https://zecchinodoro.org/chi-siamo/bandoautori/.

Grande novità quest’anno per i giovani autori: l’iscrizione è gratuita per gli under 20, che saranno automaticamente esentati dal pagamento delle spese di segreteria per l’invio della proposta di brano.

Come ogni anno il bando dell’Antoniano è rivolto a tutti – musicisti, parolieri, in generale a chiunque abbia nel cassetto una canzone adatta ai bambini – alla ricerca di nuovi brani per l’edizione annuale dello Zecchino d’Oro, il festival di musica per bambini in onda a fine anno su Rai 1 in cui a essere in gara sono le canzoni.

Il brano deve essere originale e inedito e può essere in lingua italiana o in lingua straniera.

Per partecipare è necessario inviare un mp3 con il canto del testo intero eseguito, da una voce infantile o adulta, e accompagnato dal pianoforte o dalla chitarra. Oltre al brano in mp3 si devono allegare i file in formato pdf del testo, dello spartito e dei documenti richiesti.

Una volta chiuso il bando – sono circa 500 le proposte di brani che arrivano ogni anno – le canzoni verranno valutate da una giuria di rappresentanti dei vari settori dell’Antoniano e da professionisti esterni, provenienti dal mondo dell’informazione, della cultura, dell’educazione e della musica.

A giudicare i brani, anche il direttore artistico dello Zecchino d’Oro CARLO CONTI e il direttore dell’Antoniano FR. GIAMPAOLO CAVALLI.

Per garantire la massima trasparenza in questo lavoro di selezione, i nomi dei vari autori e musicisti non sono noti alla giuria al momento del giudizio per non condizionarne in alcun modo la valutazione.

I brani che verranno selezionati saranno poi cantati dai piccoli SOLISTI, ricercati dall’Antoniano tramite appositi CASTING, accompagnati sul palco delle Zecchino d’Oro dal PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO. Sul sito dello Zecchino d’Oro (https://zecchinodoro.org/casting/) è possibile trovare tutte le informazioni per partecipare ai casting (rivolti a bimbe e bimbi dai 3 ai 10 anni) e attivi fino a maggio.



Sono tantissimi i cantautori italiani che nell’arco della storia dello Zecchino d’Oro hanno proposto canzoni divenute dei successi, tra i tanti: Pino Daniele con “Tegolino” (33° Zecchino d’oro, 1990), Mogol con “Piccolo indiano” (3° Zecchino d’oro, 1961), Lucio Dalla con “Nonni Nonni” (45° Zecchino d’Oro, 2002), Fabio Concato con “L’Ocona Sgangherona” (33° Zecchino d’Oro, 1990), Edoardo Bennato con “Lo Stelliere” (45° Zecchino d’Oro, 2002), Enrico Ruggeri con “La canzone dei colori” (33° Zecchino, 1990), Franco Fasano (40° Zecchino d’Oro, 1997).

Anche negli ultimi anni sono stati tanti i cantautori e personaggi noti che hanno firmato brani dello Zecchino d’Oro: Frankie hi-nrg mc con “Zombie Vegetariano” (58° Zecchino d’Oro, 2015), Simone Cristicchi con “Custodi del Mondo” (63° Zecchino d’Oro, 2020), Claudio Baglioni con “Ci sarà un po’ di voi” (64° Zecchino d’Oro, 2021), Giovanni Caccamo con “Il ballo del ciuaua” (64° Zecchino d’Oro, 2021), Marco Masini con “Superbabbo” (64° Zecchino d’Oro, 2021), Cesareo (Elio e le storie tese) con “Il maglione” (64° Zecchino d’Oro, 2021), Max Gazzè con “Non ci cascheremo mai” (66° Zecchino d’Oro, 2023), Loredana Bertè con “Rosso” (66° Zecchino d’Oro, 2023), Red Canzian con “Il magico viaggio di Marco Polo” (67° Zecchino d’Oro, 2024), Luca Argentero con “Diventare un albero” (67° Zecchino d’Oro, 2024), Giuliano Sangiorgi “Raffa la giraffa” (68° Zecchino d’Oro 2025) e Stefano Accorsi “Viva le api” (68° Zecchino d’Oro 2025).

Le canzoni, cifra distintiva del mondo dello Zecchino D’Oro, sono da sempre un modo divertente e coinvolgente per apprendere in musica.

Fin dall’inizio lo Zecchino d’Oro ha declinato in canzoni per bambini il tempo presente, i suoi fatti, i suoi stili di vita toccando l’attualità sia nelle tematiche che nelle sonorità, per dare ai bimbi la possibilità di capire il proprio tempo con un linguaggio per loro adatto e familiare.

Lo Zecchino d’Oro unisce ogni anno al messaggio di solidarietà, sempre presente nelle sue canzoni, il lancio di una sottoscrizione per un’iniziativa concreta di solidarietà. Il Piccolo Coro dell’Antoniano-

e tutti i bimbi solisti sono ambasciatori delle iniziative di solidarietà di Operazione Pane, il progetto a sostegno di tante mamme, papà e bambini in difficoltà nelle oltre 20 mense francescane in Italia e nel mondo.

Ogni canzone diventa un prodotto audio e video e viene distribuita da Sony Music Italy nelle principali piattaforme digitali targate Zecchino d’Oro, come il canale YouTube partner di YouTube Kids, l’app con cui i più piccoli possono accedere a contenuti video in modo semplice e sicuro.

La crossmedialità che caratterizza lo Zecchino d’Oro e le sue canzoni è dimostrata dagli straordinari numeri che vengono raggiunti sulle diverse piattaforme: il canale YouTube Zecchino d’Oro – Piccolo Coro dell’Antoniano conta ad oggi 2,5 milioni di iscritti e oltre 3 miliardi di visualizzazioni totali, i videoclip delle canzoni dello Zecchino d’Oro 2025 su YouTube hanno totalizzato oltre 5 milioni di views e, nell’ultimo anno, le canzoni dello Zecchino d’Oro hanno superato 36 milioni di streams su Spotify e oltre 35 milioni di streams su Amazon Music.

