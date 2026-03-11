Marco Masini in concerto al Mont’Alfonso sotto le stelle 2026

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È Marco Masini il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle 2026, il festival che ogni estate anima antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane con un ricco programma di concerti, spettacoli e incontri. Marco Masini sarà in concerto domenica 16 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), una data organizzata in collaborazione con LEG Live Emotion Group.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Inizio ore 21,15. I biglietti – posti numerati da 36 a 76 euro – saranno disponibili in presale per il fanclub dalle ore 18 di martedì 10 marzo. Prevendite generali al via dalle ore 11 di mercoledì 11 marzo sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804) e a breve alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, dove sarà possibile acquistare (anche a distanza con bonifico bancario) i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.festivalmontalfonso.it.

Marco Masini, oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (Press Kit) e disponibile in digitale (https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto), in CD e, dal 24 aprile, in vinile.

È disponibile in rotazione radiofonica “E poi ti ho visto cadere” (https://marcomasini.lnk.to/tihovistocadere), brano che ha anticipato l’album scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri.

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Birindelli Auto è automotive partner del tour di Marco Masini.

Info

www.festivalmontalfonso.it

www.turismo.garfagnana.eu

www.castelnuovogarfagnana.org



Biglietti Marco Masini

Primo settore 70 euro

Secondo settore 62 euro

Terzo settore 55 euro

Quarto settore 46 euro

Quino settore 36 euro

Prevendite

Sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana. Nei prossimi giorni, le prevendite saranno disponibili anche presso gli uffici della Pro Loco a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007).

Disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). È possibile acquistare il biglietto riservato anche a distanza, tramite bonifico bancario.

Comunicato Stampa: Marco Mannucci