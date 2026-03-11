Fuori venerdì 13 le ultime tracce del nuovo album di Mara Sattei

Share

Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me” (https://marasattei.lnk.to/lecosechenonsaidime; Epic Records Italy/Sony Music Italy), Mara Sattei pubblica anche in digitale le ultime tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” (https://marasattei.lnk.to/CMNFDT; Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori ovunque da venerdì 13 marzo.

“CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte. Un gesto consapevole e quasi romantico, un modo per ringraziare chi sceglie di fermarsi, dedicare tempo all’ascolto e viverlo come un’esperienza completa.

Accanto alla cantautrice, in questo viaggio, ci sono alcuni degli artisti che l’hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Elisa, Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo ha accompagnato Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo con una reinterpretazione raffinata ed emozionante de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Di seguito la tracklist completa dell’album:

1. “tic tac (intro)”

2. “le cose che non sai di me”

3. “sopra di me”

4. “e chissà se ricordo”

5. “mezzocuore”

6. “ora lo so”

7. “gran rumore” feat. Noemi

8. “everest” feat. thasup

9. “niagara”

10. “abbey road”

11. “giorni tristi”

12. “eravamo un’idea” feat. Mecna

13. “mi penserai” feat. Elisa

14. “freddo dentro”

15. “te ne vai”

16. “mamma (outro)”

L’album è disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e autografata

Semplicità, freschezza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei. Iniziata a soli 13 anni, la sua carriera ha già raggiunto 18 dischi di platino e 6 d’oro, grazie a successi fenomenali e collaborazioni prestigiose. Nel suo repertorio spiccano feat memorabili: Spigoli (con Carl Brave e thasup, triplo platino), ALTALENE (con Coez e thasup, triplo platino), Dilemme Remix (con Lous and the Yakuza e thasup, platino), la malinconica Parentesi con Giorgia, e il tormentone estivo LA DOLCE VITA con Fedez e Tananai (sei volte platino). Inoltre, ha partecipato artisticamente al remix di Il mio nome con Ernia. Nel 2023 calca il palco del Festival di Sanremo con Duemilaminuti (doppio platino), e prosegue con i singoli Tasche, Piango in discoteca (oro) e Mare aperto, tutti pubblicati sotto Island Records. Il 2024 la vede inarrestabile: il 19 aprile esce Tempo (All the Things She Said), un audace riadattamento del brano delle t.A.T.u. a cui fa seguito “Solo guai”. A dicembre arriva il progetto Casa Gospel, un album collaborativo con il fratello thasup, che celebra le loro radici musicali e ottiene la certificazione d’oro. Nel 2025, sui social ha stuzzicato i fan con anteprime di tre inediti: “giorni tristi”, “abbey road” ed “e chissà se ricordo”. Il 12 settembre è stato pubblicato “giorni tristi” (Epic Records), segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, seguito dal singolo “sopra di me”, uscito lo scorso 21 novembre.

