Il Balletto di Milano presenta “Cenerentola” al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Torna in scena Cenerentola nella versione del Balletto di Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano sabato 21 marzo 2026 alle ore 20.30 e domenica 22 marzo 2026 alle ore 15.30.

Giorgio Madia firma regia e coreografia trasformando il classico in un’esplosione di musica e colori. Raffinata ed estrosa, divertente e briosa, premiata a livello internazionale, incanta il pubblico con eleganza e ironia.

Suscita ilarità sin dalla prima scena quando, all’apertura del sipario, in controluce si rivela l’antefatto della nota fiaba. L’abile regia e coreografia di Giorgio Madia è ricca di coups de théâtre e trovate che stupiscono e divertono. Abbigliata come la tappezzeria di casa poiché considerata parte del mobilio, Cenerentola si confonde tra le mura domestiche dove è fatta bersaglio di scherzi e tiranneggiata da matrigna e sorellastre. Ma la bella fata, qui sexy e sbadata, arriva in suo soccorso e la fa condurre alla festa sull’ immancabile carrozza. La matrigna con le sorellastre, interpretate en travesti? Pura comicità.

Nel II° atto la fiaba scorre dalla sontuosa festa, all’incontro tra Cenerentola e il Principe, naturalmente azzurro, che ritroverà l’amata seguendo le tracce della famosa scarpetta. Particolarmente spumeggiante anche la scelta musicale. Madia per la sua Cenerentola trova nelle composizioni di Rossini il materiale musicale più efficace al recupero dell’elemento magico della fiaba che ben si addicono al suo balletto/commedia.

La brillantezza virtuosistica rossiniana e gli effetti comici dell’orchestrazione vestono perfettamente la stupefacente invenzione coreografica che restituisce quell’ambientazione immaginaria fatta di fate, carrozze, cavalli e scarpette di perraultiana memoria.

Impegnate nel title-rôle sono Annarita Maestri e Sinthya Pezzoli, entrambe affiancate dall’elegante Principe Haruto Onoda. Il trio en travesti Matrigna/Sorellastre è interpretato da Alessandro Orlando, Jack Farren e Mattia Imperatore. Completano il cast Alessia Sasso e Sofia Gironi, in alternanza nel ruolo della fata; Gianmarco Damiani e Gabriel Hadi sono invece i due lacchè.

Il corpo di ballo è composto da Catarina Azevedo, Gabriela Fort, Sofia Gironi, Alessia Sasso, Martina Scaglione, Massimo Colonna, Gianmarco Damiani, Gabriel Hadi, Fracis Morgan e Pavel Petrosyan.

Regia e coreografia sono di Giorgio Madia, scene e costumi di Cordelia Matthes.

INFO:

CENERENTOLA balletto in due atti su musiche di Gioachino Rossini

Regia e coreografia di Giorgio Madia – Scene e costumi di Cordelia Matthes

Sabato 21 marzo – ore 20.30

Domenica 22 marzo – ore 15.30

MILANO, Teatro Lirico Giorgio Gaber

Indirizzo : Via Larga, 14, 20122 Milano MI

Telefono.0200640802

Per informazioni: info@teatroliricogiorgiogaber.it

Biglietti a partire da 28 euro più prevendita

Online ticket: www.ticketone.it

Link direttto: https://www.ticketone.it/artist/balletto-milano/?affiliate=TLM

Balletto di Milano – https://ballettodimilano.com/

LA COMPAGNIA

Ambasciatore della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo, il Balletto di Milano (BdM) è considerato una delle compagnie artistiche più importanti. È sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e collabora con i teatri più prestigiosi.

Nel mese di dicembre la Compagnia è stata ufficialmente invitata a partecipare al 7° China International Ballet Season, importante vetrina del balletto internazionale che si è svolta a Pechino presso il Tianqiao Theatre. Ancora una volta, questo invito ha confermato la rilevanza e la vocazione internazionale del Balletto di Milano, chiamato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici nel mondo accanto a importanti compagnie provenienti da ogni continente.

Tra gli impegni del 2026 c’è la Francia, la Germania, il debutto in Grecia. In ottobre, il ritorno in Cina per un tour di tre settimane con Carmen, Romeo e Giulietta e una nuova produzione.

Comunicato Stampa: Milani Cadeo