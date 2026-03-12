Sofia Gnoli presenta “Archeologia della moda” al Museo del Tessuto di Prato

Share

Nell’ambito della mostra “Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga, Scultori della Forma”, il Museo del Tessuto di Prato presenta, mercoledì 18 marzo alle ore 17, l’ incontro con Sofia Gnoli, dedicato al volume Archeologia della moda. Heritage, archivi, comunicazione, pubblicato da Carocci Editore, sul valore strategico degli archivi, dell’Heritage e della comunicazione della moda.

Con “Archeologia della moda”, Sofia Gnoli esplora il ruolo strategico del Brand Heritage, l’anima storica di un marchio che ne rafforza il prestigio e ne alimenta la desiderabilità. Un viaggio tra passato e presente per comprendere come la moda continui a reinventarsi, senza mai dimenticare le proprie origini.

A seguire è previsto l’intervento di Renato Stasi, docente di design della moda, con una riflessione sul ruolo degli archivi – fisici e digitali – come strumenti di ricerca e progettazione per le nuove generazioni di designer con: “Archive Thinking for Fashion” dedicato agli archivi della moda, al PIN – Polo Universitario Città di Prato per il CdL Design Tessile e Moda. Seguirà inoltre una breve presentazione del progetto “A-BISSO: esplorare il patrimonio per navigare il futuro”, sviluppato dagli studenti dell’Università di Firenze.

Il volume è un percorso affascinante frutto di ricerche aggiornate e circostanziate tra archivi, fondazioni, musei privati, pubblici e istituzioni in Italia e in tutto il mondo, tra cui: Armani Silos; Cristóbal Balenciaga Museoa; Fondazione Roberto Capucci; Dior Héritage; Emilio Pucci Heritage; Archivio Fendi; Archivio Ferragamo; Archivio Gucci; BAI Max Mara; Archivio Missoni; Archivio Gruppo Prada; Archivio Valentino; Musée Yves Saint Laurent Paris; The Costume Institute – Metropolitan Museum of Art (USA); CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma; Museum at FIT (Fashion Institute of Technology, USA); Museo Fortuny; Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris; Centro di Ricerca Gianfranco Ferré; The Kyoto Costume Institute; Mad – Les Arts Decoratifs, Paris; Museo della Moda Napoli – Fondazione Mandragone; Momu, Fashion Museum Antwerp; Palazzo Morando, costume, moda, immagine; Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti; Museo del Tessuto di Prato; Victoria and Albert Museum, London.

Sofia Gnoli – È professore associato all’Università IULM di Milano, dove insegna Storia e cultura della moda, Sociologia degli eventi e Archivi delle industrie creative. Collabora regolarmente con “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Venerdì” e “Vogue Italia”. È curatrice di mostre tra cui “Rara Avis, moda in volo alle uccelliere Farnesiane” nel 2024 e autrice di numerose pubblicazioni sull’evoluzione della moda (Carocci editore).

Comunicato Stampa: Lara Facco P&C