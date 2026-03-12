Al via il 15 marzo a Roma il “Luchè Arena Tour”

Share

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano “LABIRINTO”, in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Luchè è pronto a tornare live con tutta la sua potenza per il suo attesissimo “LUCHÈ ARENA TOUR”, al via domenica 15 marzo dal Palazzo dello Sport di Roma, già tutto esaurito. Sold out anche la prima data di Eboli (Palasele) e la seconda data di Bari (Palaflorio), confermando ancora una volta il fortissimo legame tra l’artista e il suo pubblico.

Un nuovo capitolo live che attraverserà i principali palasport italiani e che culminerà il 10 settembre 2026 nella spettacolare cornice dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, per uno show monumentale che promette un impatto scenico e sonoro di livello internazionale, come da tempo ha abituato i fan. La data diventerà così il teatro di una celebrazione maestosa: la sua città, il suo pubblico, la sua storia. Un ritorno che non deve dimostrare nulla, ma che ribadisce, con forza, il peso e la statura di un artista che ha costruito la propria grandezza nel tempo, traguardo dopo traguardo.

Un momento importante che arriva dopo un anno straordinario per l’artista: dall’uscita del suo ultimo album “Il Mio Lato Peggiore” (Warner Music Italy), certificato disco di platino, fino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un evento manifesto dello street rap italiano e del legame indissolubile tra Luchè e la sua città.

In questo contesto si inserisce senz’altro anche la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove Luchè ha debuttato tra i Big con “LABIRINTO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), brano che ha rapidamente scalato le classifiche dei suoni più utilizzati su TikTok, a riprova del fatto che l’artista è arrivato al Festival come uno dei più ascoltati in streaming, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Il suo ultimo album “Il Mio Lato Peggiore”, certificato platino, continua intanto a imporsi come uno dei progetti più significativi degli ultimi mesi, trainato anche dal successo di “NESSUNA” (platino), brano che ha conquistato la Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e la Hot 50 Italia di TikTok, con oltre 93mila contenuti generati, fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA” (oro), la vetta di entrambe le chart.

Qui tutte le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

Domenica 15 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Martedì 17 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum

Sabato 21 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena

Lunedì 23 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele

Giovedì 26 marzo 2026 | Messina – Palarescifina

Sabato 28 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

Domenica 29 marzo 2026 | Bari – Palaflorio SOLD OUT

Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

Giovedì 2 aprile 2026 | Milano – Unipol Forum

Giovedì 10 settembre 2026 | Napoli – Ippodromo di Agnano

Le prevendite sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Info e biglietti www.vivoconcerti.com.

Radio 105 è radio partner del tour

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Si afferma presto su tutta la scena nazionale e consacra il suo successo nel 2018 con l’album “Potere”, certificato quadruplo disco di platino. Icona dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale. Nel 2022 pubblica l’album “Dove Volano Le Aquile” (doppio platino), che esordisce al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili di FIMI/GfK Italia. A novembre porta la sua musica e il nuovo album nel “DVLA TOUR”, incasellando un sold out dietro l’altro e conquistando i maggiori palasport italiani con uno show di enorme successo. A maggio 2023 pubblica il secondo capitolo “DVLA Vol.2”, che conferma ancora una volta la sua potenza artistica. A maggio 2024 annuncia insieme a Ntò il tanto atteso ritorno live dei Co’Sang, a 12 anni dalla separazione, un ritorno richiesto da tempo da pubblico e colleghi rapper. Lo storico e iconico duo torna anche con un album il 30 agosto, dal titolo “DINASTIA”: un disco che cambia le carte in tavola nella scena rap italiana, una pietra miliare firmata da due padri fondatori dello street rap italiano. A una settimana dal debutto, l’album conquista il 1° posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia. Il 17 e 18 settembre, a Napoli, salgono sul palco di Piazza del Plebiscito per due live leggendari in uno dei luoghi più simbolici della città. Nel 2025 pubblica “Il mio lato peggiore” (platino), il suo ultimo disco solista, riscuotendo un grandissimo successo, trainato dai singoli “Nessuna” (platino) e “Ginevra” feat. Geolier (oro). Dopo aver portato uno show spettacolare sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, davanti a tutta la sua città, ha proseguito con i live per tutta l’estate sui palchi dei festival, per concludere a settembre all’Unipol Forum di Milano, registrando il sold out della prima data del “LUCHÈ ARENA TOUR 2025/2026”. Il tour proseguirà nei palazzetti italiani da marzo, per poi concludersi con l’imponente spettacolo del 10 settembre all’Ippodromo di Agnano. Luchè ha partecipato in gara tra i Big della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”.

