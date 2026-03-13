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Dopo l’intensa esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna” conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, Fulminacci pubblica il suo nuovo album “Calcinacci” (https://wmi.lnk.to/calcinacci; Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy), fuori oggi ovunque.

“È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate – racconta Fulminacci – La coerenza non è mai stata il mio forte ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire.”

“Calcinacci” è un album che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza.

A completare il quadro anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due artisti affini al cantautore per sensibilità e sguardo, capaci di aggiungere nuove sfumature senza alterare l’identità dell’album. Due tasselli diversi ma perfettamente armonici, che contribuiscono a rendere ancora più ricco e sfaccettato il mosaico del nuovo lavoro in studio.

La produzione, curata da Golden Years, che lo ha accompagnato anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston, intreccia sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici: una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto.

Di seguito la tracklist del progetto:

“Indispensabile”

“Maledetto me”

“Stupida sfortuna”

“Da qualche parte in Italia”

“Casomai”

“Fantasia 2000” feat. Franco126

“Niente di particolare”

“Meno di zero”

“Tutto bene”

“Mitomani” feat. Tutti Fenomeni

“Sottocosto”

“Nulla di stupefacente”

“L’avventura”

L’album è disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e deluxe



Per accompagnare l’arrivo del disco tre appuntamenti speciali al cinema con “Calcinacci”, il cortometraggio che lo vede protagonista e che espande in forma cinematografica l’universo narrativo dell’album. Il progetto segna un passo inedito nel percorso creativo di Fulminacci: non un semplice videoclip, ma un vero cortometraggio, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello che hanno contribuito alla scrittura insieme a Fulminacci e Giovanni Nasta. Con le partecipazioni tra gli altri di attori del calibro di Pietro Sermonti e Francesco Montanari, il film racconta in forma parallela e cinematografica le atmosfere e le storie contenute nel disco. L’idea nasce dal desiderio dell’artista di sperimentare un linguaggio visivo più ampio rispetto al formato tradizionale del videoclip, costruendo una narrazione capace di affiancare la musica senza limitarla.

Il corto è stato presentato con un trailer pubblicato sui canali social dell’artista. Con l’acquisto del disco sarà possibile accedere alle proiezioni del film nei cinema di Roma, Napoli e Milano. Di seguito i tre speciali e imperdibili appuntamenti:

giovedì 12 marzo – ROMA , Cinema Adriano, ore 18.30

venerdì 13 marzo – NAPOLI, The Space Cinema, Vulcano Buono – ore 18.00

sabato 14 marzo – MILANO, Anteo Palazzo del Cinema (Piazza XXV Aprile, 8) – dalle 14.30

Un ringraziamento speciale per il supporto a Clipper Italia.

L’accesso all’evento è riservato esclusivamente ai possessori del nuovo disco: è possibile partecipare acquistando in loco CD o vinile presso il cinema oppure, se già in possesso della copia fisica, portandola con sé; in alternativa, sarà sufficiente esibire la ricevuta d’acquisto, cartacea o digitale. I minori possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

L’accesso alla sala per la visione del cortometraggio sarà consentito fino a esaurimento posti, nel rispetto della capienza prevista dalle norme di sicurezza: si consiglia di arrivare con anticipo; l’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancato ingresso per raggiungimento della capienza massima.

L’esperienza instore è invece garantita a tutti i possessori del disco presenti, indipendentemente dalla partecipazione alla proiezione.

A conferma della sua forza dal vivo, Fulminacci è pronto a tornare in tour con il “PALAZZACCI TOUR 2026”, in partenza ad aprile, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. Uno stile apprezzato fin dagli esordi da pubblico e critica, che gli è valso la Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima. La tournée nei palazzetti sarà seguita dagli appuntamenti estivi di “FULMINACCI ALL’APERTO”. Di seguito il calendario delle date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

PALAZZACCI TOUR 2026

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

FULMINACCI ALL’APERTO TOUR 2026

23 giugno 2026 – PADOVA, Sherwood Festival

25 giugno 2026 – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

26 giugno 2026 – PISA, Pisa Summer Knights

28 giugno 2026 – SERVIGLIANO (FM), NoSound Fest

2 luglio 2026 – BOLOGNA, Sequoie Music Park



9 agosto 2026 – MELPIGNANO (LE), Sei Festival

10 agosto 2026 – LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

12 agosto 2026 – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest

21 agosto 2026 – ALGHERO, Alguer Summer Fest

30 agosto 2026 – MANTOVA, Mantova Summer Festival

I biglietti del PALAZZACCI TOUR 2026 e di FULMINACCI ALL’APERTO sono disponibili online e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Nel 2019 pubblica il primo album “La Vita Veramente” (certificato oro), accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e vincitore della Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima, oltre al Premio Mei come miglior giovane indipendente e al Premio Rockol come artista dell’anno. Nel 2021 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (Disco d’Oro), seguito dal secondo album “Tante care cose” (certificato oro). Nel 2023 pubblica il terzo lavoro in studio “Infinito +1” (certificato oro), accompagnato da un tour che registra il tutto esaurito nei club e da un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, il primo della sua carriera. Nel 2026 torna sul palco dell’Ariston con “Stupida sfortuna”, brano con cui conquista il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione. Il 13 marzo 2026 pubblica il suo quarto album “Calcinacci”, anticipato dai singoli “Casomai”, “Sottocosto” e “Niente di particolare”. Ad aprile partirà il “Palazzacci Tour 2026”, la sua nuova tournée nei palasport.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS