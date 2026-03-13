Annalisa in tutte le radio con “Canzone estiva”

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Esce oggi “Canzone estiva”, il nuovo singolo inedito di Annalisa, accompagnato dal videoclip, diretto da Giulio Rosati e nato da un’idea dalla stessa cantautrice, che continua il percorso narrativo del progetto “Ma io sono fuoco”.

Il videoclip rafforza ulteriormente e completa il messaggio del brano: l’idea centrale è la dualità estremizzata dall’abito di Annalisa diviso a metà, così come l’anima e le aspettative. Le due personalità opposte così rappresentate convivono e si scontrano continuamente rubandosi la scena a vicenda. Tra le due litiganti vince però la terza, ossia quella reale, che è entrambe e nessuna.

“Mi vuoi più suora o pornodiva?” dice nel testo del brano, ironizzando ed estremizzando con lo stesso linguaggio del giudizio, ma conoscendo però già la risposta: l’unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo. Ricordando anche che la scelta di quale versione vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre racconta moltissimo di chi

osserva.



“E non cambiare discorso

Se mi chiedi come sto

Sei un maledetto elettrochoc

E poi una botta di autostima

Magari stavo meglio prima

Della tua pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi più suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva”



È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una

persona, ma anche l’amore verso il pubblico.

Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per sé stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi. Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona.



Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il CAPITOLO II del tour Ma NOI SIAMO FUOCO che vede già alcune date sold out che raddoppiano.

“MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026” è la seconda parte del viaggio live di Annalisa dopo che, tra Novembre e Dicembre 2025, ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Sommando queste alle prossime di primavera, il tour dell’album “Ma io sono fuoco” vanta ad oggi 24 live nei palasport di tutta Italia.



Queste le prossime date (Organizzate da Friends & Partners).

Per info https://www.friendsandpartners.it/

23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP

25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL- SOLD OUT

26 aprile – MANTOVA – PALAUNICAL

28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO

30 aprile TORINO – INALPI ARENA

02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM

04 maggio NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 maggio MILANO – UNIPOL DOME

12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA – SOLD OUT

13 maggio MESSINA – PALARESCIFINA

16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT



52 Platini e 17 Oro Annalisa ha segnato una serie di record nell’anno: oltre 5 milioni di copie certificate, è la donna con più singoli nella top ten della classifica- 20 in totale- ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno.

Inoltre, l’album “Ma io sono fuoco”, pubblicato ad Ottobre 2025, che ha debuttato

direttamente al N.1 della classifica di vendita e già certificato Oro, è l’album di un’artista

femminile con il maggior numero di #1 in radio dell’anno, oltre ad essere inserito in poco

più di due mesi nella top 100 degli album più venduti del 2025, insieme al precedente “E poi siamo finiti nel vortice” pubblicato nel 2023.

A novembre 2025 ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior

canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”.

Comunicato Stampa: Elena Tosi