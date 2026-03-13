Paolo Triestino
Paolo Triestino

Teatro Tor Bella Monaca gli spettacoli dal 16 al 22 marzo

Redazione 13 Marzo 2026 In Eventi, In News, Roma, Teatro Lascia un commento 162 Visite


Dal 20 al 22 marzo in scena Gli intellettuali, un testo scritto da Paolo Triestino, da un’idea di Matteo Cirillo con Viviana Toniolo, Paolo Triestino, Matteo Cirillo e con Matteo Montaperto, Federica Calderoni

“Se non sei su internet non esisti!”, quante volte abbiamo sentito o detto queste parole? Mettiamo che due genitori, non più di primo pelo, si affaccino al mondo social pungolati dal figlio. Ognuno con le proprie diffidenze e ritrosie ma, per compiacerlo, pian piano si arrendono all’idea. E inesorabilmente ne vengono travolti, fino ad arrivare alla follia di organizzare una festa per il primo anno di amicizia sui social. Mario, il figlio, ne è prima divertito, poi sorpreso, infine sgomento. Si rende conto delle mostruosità che ha involontariamente generato. Liberamente ispirato al corto Internet sparito, Gli intellettuali è una commedia in cui tutti possiamo riconoscerci, ridendo e riflettendo delle nostre debolezze.

Sempre dal 20 al 22 marzo in scena Tony e Ketty, commedia tragicomica da balera. Scritto e diretto da Andrea Lupo con Mara Di Maio e Andrea Lupo. Uno spettacolo comico con note amare e un profondo amore per l’umanità e la leggerezza del mondo del “liscio”. Tony e Ketty sono due noti cantanti di “liscio” che si sono esibiti in tutta Italia facendo ballare e divertire il loro numerosissimo pubblico. Gli anni sono passati e la fortuna del liscio è progressivamente venuta a mancare. Gli ultimi anni sono stati un vero disastro: molote balere hanno chiuso, le feste di paese preferiscono i personaggi famosi della tv o i cantanti usciti dai talent, sono rimasti davvero in pochi a saper ballare quei balli di coppia. Arrivati al tour celebrativo per il loro 25° anno di carriera si trovano ad affrontare un mondo profondamente cambiato. Loro stessi sono cambiati. Alle prese con energie che iniziano a mancare e la realtà che ogni tanto fa capolino dietro sorrisi falsi, capelli impomatati, paillettes. Sul palco e nel camerino assistiamo così a incidenti di scena, ridicoli battibecchi, tragicomici retroscena di una carriera artistica al tramonto e ormai inestricabile dalla vita vera.

Il 21 marzo alle ore 18 presso il foyer del teatro, si terrà il  Racconto musicale: La mia storia con guido. Vita e opere di Guido Cagnacci, pittore delle sante nude di Pietro De Santis. Un libro pubblicato nel 2025 da Prospettiva Editrice che approfondisce la vita e l’arte del pittore seicentesco Guido Cagnacci (1601-1681), famoso per il suo stile unico, le figure sensuali e le interpretazioni delle “sante nude” e opere come l’Allegoria della Vanità, un lavoro che esplora la sua carriera tra Romagna, Roma e Vienna, focalizzandosi anche sulle sue opere più celebri e la sua ricerca di una bellezza spirituale e terrena.

SPETTACOLI ORE 21; DOMENICA ORE 17:30

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono 062010579  (dalle 10:30 alle 19:30)
Messaggi whatsapp  3920650683
promozione@teatrotorbellamonaca.it


Botteghino:   dal martedì  alla domenica dalle 10,30 alle 21,30
www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it
Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI
intero 12,00 Euro
ridotto 10,00 Euro
giovani 8,00 Euro
GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci


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