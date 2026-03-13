Teatro Tor Bella Monaca gli spettacoli dal 16 al 22 marzo

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Dal 20 al 22 marzo in scena Gli intellettuali, un testo scritto da Paolo Triestino, da un’idea di Matteo Cirillo con Viviana Toniolo, Paolo Triestino, Matteo Cirillo e con Matteo Montaperto, Federica Calderoni

“Se non sei su internet non esisti!”, quante volte abbiamo sentito o detto queste parole? Mettiamo che due genitori, non più di primo pelo, si affaccino al mondo social pungolati dal figlio. Ognuno con le proprie diffidenze e ritrosie ma, per compiacerlo, pian piano si arrendono all’idea. E inesorabilmente ne vengono travolti, fino ad arrivare alla follia di organizzare una festa per il primo anno di amicizia sui social. Mario, il figlio, ne è prima divertito, poi sorpreso, infine sgomento. Si rende conto delle mostruosità che ha involontariamente generato. Liberamente ispirato al corto Internet sparito, Gli intellettuali è una commedia in cui tutti possiamo riconoscerci, ridendo e riflettendo delle nostre debolezze.

Sempre dal 20 al 22 marzo in scena Tony e Ketty, commedia tragicomica da balera. Scritto e diretto da Andrea Lupo con Mara Di Maio e Andrea Lupo. Uno spettacolo comico con note amare e un profondo amore per l’umanità e la leggerezza del mondo del “liscio”. Tony e Ketty sono due noti cantanti di “liscio” che si sono esibiti in tutta Italia facendo ballare e divertire il loro numerosissimo pubblico. Gli anni sono passati e la fortuna del liscio è progressivamente venuta a mancare. Gli ultimi anni sono stati un vero disastro: molote balere hanno chiuso, le feste di paese preferiscono i personaggi famosi della tv o i cantanti usciti dai talent, sono rimasti davvero in pochi a saper ballare quei balli di coppia. Arrivati al tour celebrativo per il loro 25° anno di carriera si trovano ad affrontare un mondo profondamente cambiato. Loro stessi sono cambiati. Alle prese con energie che iniziano a mancare e la realtà che ogni tanto fa capolino dietro sorrisi falsi, capelli impomatati, paillettes. Sul palco e nel camerino assistiamo così a incidenti di scena, ridicoli battibecchi, tragicomici retroscena di una carriera artistica al tramonto e ormai inestricabile dalla vita vera.

Il 21 marzo alle ore 18 presso il foyer del teatro, si terrà il Racconto musicale: La mia storia con guido. Vita e opere di Guido Cagnacci, pittore delle sante nude di Pietro De Santis. Un libro pubblicato nel 2025 da Prospettiva Editrice che approfondisce la vita e l’arte del pittore seicentesco Guido Cagnacci (1601-1681), famoso per il suo stile unico, le figure sensuali e le interpretazioni delle “sante nude” e opere come l’Allegoria della Vanità, un lavoro che esplora la sua carriera tra Romagna, Roma e Vienna, focalizzandosi anche sulle sue opere più celebri e la sua ricerca di una bellezza spirituale e terrena.

SPETTACOLI ORE 21; DOMENICA ORE 17:30

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono 062010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

Messaggi whatsapp 3920650683

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Botteghino: dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 21,30

www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it

Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci