Ditonellapiaga
Ditonellapiaga Ph Ilaria Ieie

Ditonellapiaga domina le radio con “Che fastidio!”

Redazione 13 Marzo 2026 In News Lascia un commento 159 Visite


Ditonellapiaga continua a dominare le radio: Che fastidio! (BMG/Dischi Belli) resta al vertice della classifica EarOne Airplay, confermandosi il brano più trasmesso e ascoltato per la seconda settimana consecutiva. Un risultato che consolida il successo del singolo, già protagonista nelle programmazioni radiofoniche sin dal giorno della sua release -mercoledì 25 febbraio- e che oggi mantiene saldamente la vetta dell’airplay nazionale.

Salito sul podio della 76° edizione del Festival di Sanremo, Che fastidio! regala, anche attraverso l’irriverente videoclip, uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi “costrizioni” della vita quotidiana, di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto raccontata dall’artista in modo ironico, irriverente e mai giudicante attraverso tutto ciò che, del frenetico mondo di Margherita, può essere fastidioso.  

Che fastidio! apre le porte ed è brano-manifesto di Miss Italia, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

Ditonellapiaga tornerà live nei club in autunno con due speciali appuntamenti: il 27 novembre 2026 all’Atlantico di Roma e il 30 novembre 2026 al Fabrique di Milano. I biglietti dei live di Roma e Milano sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Maggiori informazioni su Magellano Concerti


Miss Italia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.

Comunicato Stampa: Goigest


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