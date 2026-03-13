Matilde Brandi
Matilde Brandi, Moreno Pisto e la escort Taylor B sul set del podcast MOW Privé by Escort Advisor

Matilde Brandi scopre il “vocabolario del sesso”

Redazione 13 Marzo 2026 Gossip, In News, Interviste Lascia un commento 157 Visite


Un gioco provocatorio, un dialogo senza tabù e un incontro inaspettato tra due mondi che raramente si raccontano insieme. È uno dei momenti più sorprendenti della seconda stagione di MOW Privé by Escort Advisor, il podcast co-prodotto da MOW Mag ed Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, registrato durante la settimana del Festival di Sanremo. 

Protagonista della puntata è Matilde Brandi, ballerina, showgirl e conduttrice, che nel corso dell’intervista con il direttore di MOW Mag Moreno Pisto si presta a un gioco curioso: riconoscere e spiegare alcuni termini legati al linguaggio del sesso. Tra “rimming”, “fisting”, “squirting” e “deep throat”, Brandi ammette con ironia di non conoscere quasi nulla di quella terminologia, trasformando il momento in una conversazione leggera e divertente. 

Entra in scena Taylor Bescort ospitata da Escort Advisor, che con estrema naturalezza spiega il significato e il gergo utilizzato nel mondo delle recensioni online del sex work. Da un lato la curiosità e l’ironia della showgirl “Amore, ho imparato un sacco di cose!”, dall’altro il racconto diretto e senza imbarazzi di una professionista che rivendica con orgoglio la propria attività e libertà e si considera una vera imprenditrice di se stessa. 

Taylor B conferma: “Faccio tutto da sola. A volte il telefono esplode di chiamate e devo gestire tutto come una segretaria”, racconta. “È un lavoro particolare e bisogna avere lo stomaco per dichiararlo, ma io non capisco dove sia la vergogna. Quando fai bene una cosa e ne trai soddisfazione e guadagni importanti, dov’è il problema? Quando arrivo tutti mi accolgono col sorriso”

Taylor sottolinea quanto sia importante l’aspetto organizzativo e professionale della sua attività: dalla scelta delle location alla sicurezza personale, fino alla formazione continua. “Studio criminologia, mi serve per capire meglio le persone e proteggermi”, spiega durante la puntata. “Sono anche sommelier e ho studiato recitazione, non per praticare questi lavori ma per la vita”. 

L’intesa così spontanea tra Matilde Brandi e Taylor B diventa uno dei momenti più originali del podcast: un confronto aperto tra esperienze diverse, senza pregiudizi, che affronta con ironia e libertà temi spesso considerati tabù. E finisce con: “Ora andiamo a prenderci un aperitivo insieme!” 

Il podcast MOW Privé by Escort Advisor continua a raccontare il mondo delle relazioni, del desiderio e dell’immaginario erotico attraverso conversazioni fuori dagli schemi, in cui personaggi dello spettacolo ed escort si incontrano senza filtri e senza giudizi. 

Le nuove puntate di MOW Privé by Escort Advisor sono disponibili sulle principali piattaforme audio e video di MOW Magazine (Spotify, Apple Podcast e Amazon Music) e sul sito ufficiale del progetto Privepodcast.com.  

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie a 1 milione di recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha più di 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.

Comunicato Stampa: Press Office – Dontouch


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