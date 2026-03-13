Matilde Brandi scopre il “vocabolario del sesso”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Un gioco provocatorio, un dialogo senza tabù e un incontro inaspettato tra due mondi che raramente si raccontano insieme. È uno dei momenti più sorprendenti della seconda stagione di MOW Privé by Escort Advisor, il podcast co-prodotto da MOW Mag ed Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, registrato durante la settimana del Festival di Sanremo.

Protagonista della puntata è Matilde Brandi, ballerina, showgirl e conduttrice, che nel corso dell’intervista con il direttore di MOW Mag Moreno Pisto si presta a un gioco curioso: riconoscere e spiegare alcuni termini legati al linguaggio del sesso. Tra “rimming”, “fisting”, “squirting” e “deep throat”, Brandi ammette con ironia di non conoscere quasi nulla di quella terminologia, trasformando il momento in una conversazione leggera e divertente.

Entra in scena Taylor B, escort ospitata da Escort Advisor, che con estrema naturalezza spiega il significato e il gergo utilizzato nel mondo delle recensioni online del sex work. Da un lato la curiosità e l’ironia della showgirl “Amore, ho imparato un sacco di cose!”, dall’altro il racconto diretto e senza imbarazzi di una professionista che rivendica con orgoglio la propria attività e libertà e si considera una vera imprenditrice di se stessa.

Taylor B conferma: “Faccio tutto da sola. A volte il telefono esplode di chiamate e devo gestire tutto come una segretaria”, racconta. “È un lavoro particolare e bisogna avere lo stomaco per dichiararlo, ma io non capisco dove sia la vergogna. Quando fai bene una cosa e ne trai soddisfazione e guadagni importanti, dov’è il problema? Quando arrivo tutti mi accolgono col sorriso”.

Taylor sottolinea quanto sia importante l’aspetto organizzativo e professionale della sua attività: dalla scelta delle location alla sicurezza personale, fino alla formazione continua. “Studio criminologia, mi serve per capire meglio le persone e proteggermi”, spiega durante la puntata. “Sono anche sommelier e ho studiato recitazione, non per praticare questi lavori ma per la vita”.

L’intesa così spontanea tra Matilde Brandi e Taylor B diventa uno dei momenti più originali del podcast: un confronto aperto tra esperienze diverse, senza pregiudizi, che affronta con ironia e libertà temi spesso considerati tabù. E finisce con: “Ora andiamo a prenderci un aperitivo insieme!”

Il podcast MOW Privé by Escort Advisor continua a raccontare il mondo delle relazioni, del desiderio e dell’immaginario erotico attraverso conversazioni fuori dagli schemi, in cui personaggi dello spettacolo ed escort si incontrano senza filtri e senza giudizi.

Le nuove puntate di MOW Privé by Escort Advisor sono disponibili sulle principali piattaforme audio e video di MOW Magazine (Spotify, Apple Podcast e Amazon Music) e sul sito ufficiale del progetto Privepodcast.com.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie a 1 milione di recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha più di 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.

Comunicato Stampa: Press Office – Dontouch