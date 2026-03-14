L’album di Harry Styles è il più venduto della settimana

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“Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, il nuovo album di inediti della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES, debutta al PRIMO POSTO della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana e della classifica CD, Vinili e Musicassette.

Il nuovo singolo estratto dall’album, “American Girls”, il cui video diretto dal vincitore di GRAMMY Award® James Mackel è disponibile online, sarà in radio da venerdì 20 marzo.

Il brano, che ha debuttato alla #1 dei singoli più ascoltati al mondo su Spotify e Apple Music, si trova attualmente nella TOP 3 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify e ancora alla #1 di Apple Music.

L’album, con oltre 350 MILIONI di stream globali ad oggi, ha debuttato alla #1 della Top Albums Debut Global di Spotify, segnando il miglior debutto del 2026 per un album.

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce, è disponibile nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set.

Questa la tracklist dell’album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”:

1. Aperture

2. American Girls

3. Ready, Steady, Go!

4. Are You Listening Yet?

5. Taste Back

6. The Waiting Game

7. Season 2 Weight Loss

8. Coming Up Roses

9. Pop

10. Dance No More

11. Paint By Numbers

12. Carla’s Song

Su Netflix è disponibile in streaming lo speciale concerto “Harry Styles. One Night in Manchester“, prima esibizione live per presentare il suo nuovo album e registrata lo scorso 6 marzo, giorno di uscita del disco, alla Co-op Live Arena di Manchester.

Harry farà il suo atteso ritorno live nel 2026 con una residency in sette città. Together, Together comprenderà 50 date ad Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney, da maggio a dicembre. Le uniche città in cui Harry Styles si esibirà nel 2026. Tra le varie tappe, particolare risalto hanno le 30 date al Madison Square Garden di New York e i sei live al Wembley Stadium di Londra. Ospiti delle date, in specifiche location, saranno Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman. Qui l’elenco completo delle date: hstyles.co.uk/tour.

Comunicato Stampa: ON – Out Now | Sara Bricchi