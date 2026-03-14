In pre-order la colonna sonora del film di Michael Jackson

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Disponibile in pre-order “MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE” (Sony Music –https://michaeljackson.lnk.to/MichaelCompanionAlbum), la colonna ufficiale di “MICHAEL”, l’attesissimo film su MICHAEL JACKSON, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”).

L’album sarà pubblicato il 24 aprile in digitale e in tutti i formati fisici – CD, musicassetta, LP e 2LP con diverse varianti di colore e in una versione esclusiva del vinile trasparente black ice disponibile solo sul sito ufficiale di Sony Music (https://store.sonymusic.it/collections/michael-jackson).

La colonna sonora conterrà 13 brani presenti nel biopic in uscita che ripercorrono le tappe fondamentali dell’incredibile carriera di Michael Jackson: dagli esordi con i The Jackson 5 e i The Jacksons, fino al trionfo solista con album iconici come Off the Wall e Thriller, includendo successi immortali come “Billie Jean”, “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Human Nature” e altri ancora.

Questa la tracklist della colonna sonora originale del film “MICHAEL”:

I’ll Be There – Jackson 5 Never Can Say Goodbye – Jackson 5 Who’s Lovin’ You – Jackson 5 Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) – The Jacksons Ben (Live) – The Jacksons Don’t Stop ‘Til You Get Enough – Michael Jackson Beat It – Michael Jackson Thriller – Michael Jackson Billie Jean – Michael Jackson Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael Jackson Human Nature – Michael Jackson Workin’ Day and Night – Michael Jackson Bad – Michael Jackson



Il film “MICHAEL”, in uscita nelle sale il 22 apriledistribuito da Lionsgate e Universal Pictures, racconta la vita e l’eredità artistica di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti della storia della musica: dalla scoperta del suo straordinario talento come frontman dei The Jackson 5 fino alla trasformazione in un artista visionario e innovativo, mostrando sia momenti della sua vita privata sia alcune delle performance più iconiche della sua carriera solista. Diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, il film è prodotto dal premio Oscar Graham King per GK Films, insieme a John Branca e John McClain, e sarà presentato in prima internazionale il 10 aprile a Berlino.

Il film vede Jaafar Jackson nel suo debutto cinematografico nel ruolo di suo zio Michael. Nel cast anche Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, con Miles Teller e Colman Domingo. Il film è diretto da Antoine Fuqua e scritto dal tre volte candidato all’Oscar John Logan. La produzione è affidata a Graham King, John Branca e John McClain.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni – Silvia Eccher