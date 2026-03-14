Blanco annuncia il “Tour Estate 2026”

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Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti” – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – BLANCO svela le date del “Tour Estate 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti.

Questa nuova serie di concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival della stagione, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di MA’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ai grandi successi che hanno definito la sua carriera.

Il “Tour Estate 2026” di BLANCO farà tappa il 29 giugno al Marostica Summer Festival Volksbank di Marostica (VI), il 21 luglio all’Estate di Stelle 2026 di Palmanova (UD), il 26 luglio al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 2 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), e il 6 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS).

Prevendite aperte dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 13 marzo.

Il nuovo album MA’ è già disponibile in preorder in quattro diversi formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.

“Tour Estate 2026”

CALENDARIO

29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello

21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande

26.07.26 Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini

02.08.26 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar

06.08.26 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani

“Il primo tour nei palazzetti”

CALENDARIO

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo SOLD OUT

20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT

03.05.2026 Bari – Palaflorio

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

06.05.2026 Napoli – Palapartenope

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT

13.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena

Comunicato Stampa: Goigest