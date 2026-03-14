Blanco annuncia il “Tour Estate 2026”

Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti” – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – BLANCO svela le date del “Tour Estate 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti.
Questa nuova serie di concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival della stagione, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di MA’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ai grandi successi che hanno definito la sua carriera.
Il “Tour Estate 2026” di BLANCO farà tappa il 29 giugno al Marostica Summer Festival Volksbank di Marostica (VI), il 21 luglio all’Estate di Stelle 2026 di Palmanova (UD), il 26 luglio al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 2 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), e il 6 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS).
Prevendite aperte dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 13 marzo.
Il nuovo album MA’ è già disponibile in preorder in quattro diversi formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.
“Tour Estate 2026”
CALENDARIO
29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello
21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande
26.07.26 Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini
02.08.26 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar
06.08.26 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani
“Il primo tour nei palazzetti”
CALENDARIO
17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo SOLD OUT
20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum
23.04.2026 Padova – Kioene Arena
25.04.2026 Torino – Inalpi Arena
29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT
30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport
02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT
03.05.2026 Bari – Palaflorio
05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele
06.05.2026 Napoli – Palapartenope
08.05.2026 Bologna – Unipol Arena
11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT
13.05.2026 Milano – Unipol Forum
16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena
Comunicato Stampa: Goigest