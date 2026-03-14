Arisa
Arisa ph. Silvia Violante Rouge

Il 20 maggio inizia il “Tour estivo” di Arisa

Redazione 14 Marzo 2026 In Eventi, In News, Tour, Tour 2026 Lascia un commento 96 Visite


Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e MilanoArisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche.

Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, vedrà Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi venerdì 13 marzo su ticketone.it e nei punti vendita abituali, ad eccezione del concerto di Sampeyre, per cui saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo. Per info: https://www.friendsandpartners.it/

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album Foto Mosse, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

ARISA LIVE – CALENDARIO COMPLETO

ARISA – LIVE PREMIÈRE 

 20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero) – NUOVA DATA

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT 

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT 

ARISA – SUMMER TOUR  NUOVE DATE 

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese
4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard
11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi
15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
3 agosto 2026 – Palermo,  Dream Pop Fest – Teatro Verdura
7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana
8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
29 agosto 2026 – Vicenza, Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato
6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

Articolo

ARISA – LIVE TOUR 

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo 
28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico 
30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi 
2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour 
4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo 
7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio 
10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium 
12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria 
14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox 
16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici 

Comunicato Stampa: Elena Tosi


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