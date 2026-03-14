oblio

Roma. Domenica al Cinema Azzurro Scipioni presentazione del libro “Il sempre oblio”

Redazione 14 Marzo 2026 In Cultura, Roma Lascia un commento 94 Visite


Ci sono appuntamenti che vanno oltre la semplice proiezione e diventano veri e propri momenti di incontro umano.

Domenica 15 Marzo alle ore 19:00, la nostra sala si trasformerà per accogliere la presentazione del libro IL SEMPLICE OBLIO , scritto dal nostro fondatore e maestro Silvano Agosti .

Per capire l’anima di quest’opera, vogliamo condividere con voi le splendide parole di Antonio Tabucchi della quarta di copertina:

” Comunque ho apprezzato molto la serenità e la sobrietà con la quale questa vita è raccontata, perché vi traspare una forma di saggezza e un dominio del proprio io che appartengono a pochi e che mi ricordano […] un vivere nel mondo senza lasciarsi travolgere dalla sua idiozia e dal caos. “

Sarà una serata dedicata proprio a questo: a riflettere, a sottrarsi al caos e a ritrovare il proprio io.
Insieme a Silvano Agosti, dialogheranno sul palco:
🎤 Ricky Farina
🎤 Anita Madaluni
🎤 Francesca Paternoster
🎤 Giuseppe Morganti (Editore)

L’evento è a INGRESSO COMPLETAMENTE GRATUITO. È il nostro invito a stringerci attorno a una delle voci più libere del nostro panorama culturale. Vi aspettiamo per riempire la sala di affetto e ascolto.

📍 Cinema Azzurro Scipioni – Via degli Scipioni 82
(E prima della presentazione, alle 15:00 e alle 17:00, vi ricordiamo le proiezioni delle nostre Prime Visioni: Brides e Se solo potessi, ti prenderei a calci).

Questa domenica vi aspettiamo alle ore 19 con Silvano Agosti, Ricky Farina, Anita Madaluni e Francesca Paternoster insieme all’editore Giuseppe Morganti per esplorare insieme l’universo autobiografico di un autore atipico nella sua genialità, quale è Silvano Agosti.


Tags

Guarda anche...

Carl Brave mozziconi

“Mozziconi” il nuovo album di Carl Brave

Con queste parole sul suo profilo Instagram Carl Brave ha presentato “MOZZICONI” (https://wmi.lnk.to/mozziconi; distribuito da …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

info@radiowebitalia.it
© Copyright - 2026, All Rights Reserved

Policy immagini