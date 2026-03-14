Roma. Domenica al Cinema Azzurro Scipioni presentazione del libro “Il sempre oblio”

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Ci sono appuntamenti che vanno oltre la semplice proiezione e diventano veri e propri momenti di incontro umano.

Domenica 15 Marzo alle ore 19:00, la nostra sala si trasformerà per accogliere la presentazione del libro IL SEMPLICE OBLIO , scritto dal nostro fondatore e maestro Silvano Agosti .

Per capire l’anima di quest’opera, vogliamo condividere con voi le splendide parole di Antonio Tabucchi della quarta di copertina:

” Comunque ho apprezzato molto la serenità e la sobrietà con la quale questa vita è raccontata, perché vi traspare una forma di saggezza e un dominio del proprio io che appartengono a pochi e che mi ricordano […] un vivere nel mondo senza lasciarsi travolgere dalla sua idiozia e dal caos. “

Sarà una serata dedicata proprio a questo: a riflettere, a sottrarsi al caos e a ritrovare il proprio io.

Insieme a Silvano Agosti, dialogheranno sul palco:

🎤 Ricky Farina

🎤 Anita Madaluni

🎤 Francesca Paternoster

🎤 Giuseppe Morganti (Editore)

L’evento è a INGRESSO COMPLETAMENTE GRATUITO. È il nostro invito a stringerci attorno a una delle voci più libere del nostro panorama culturale. Vi aspettiamo per riempire la sala di affetto e ascolto.

📍 Cinema Azzurro Scipioni – Via degli Scipioni 82

(E prima della presentazione, alle 15:00 e alle 17:00, vi ricordiamo le proiezioni delle nostre Prime Visioni: Brides e Se solo potessi, ti prenderei a calci).

Questa domenica vi aspettiamo alle ore 19 con Silvano Agosti, Ricky Farina, Anita Madaluni e Francesca Paternoster insieme all’editore Giuseppe Morganti per esplorare insieme l’universo autobiografico di un autore atipico nella sua genialità, quale è Silvano Agosti.